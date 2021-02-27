Борис Нємцов - один з лідерів російської опозиції. Його вбили 27 лютого 2015 року.

Борис Нємцов, один з лідерів російської опозиції, був убитий 27 лютого 2015 року в самому центрі Москви. В його вбивстві звинуватили п'ятьох чеченців. Але слідство так і не змогло знайти організаторів злочину. На думку родичів Нємцова, справа залишилась нерозкритою.