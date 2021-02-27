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Борис Нємцов - один з лідерів російської опозиції. Його вбили 27 лютого 2015 року.
Борис Нємцов, один з лідерів російської опозиції, був убитий 27 лютого 2015 року в самому центрі Москви. В його вбивстві звинуватили п'ятьох чеченців. Але слідство так і не змогло знайти організаторів злочину. На думку родичів Нємцова, справа залишилась нерозкритою.
Кандидат у президенти України Євгеній Мураєв розповів, що думає про Євромайдан, як він опинився в санкційному списку Росії та чому на його думку Сталін - харизматичний лідер. Дивіться "Нємцова.Інтерв’ю" з представником проросійського табору в Україні.
Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко розпровів про розкрадання в українській армії, про свою відповідальність на посаді міністра оборони та пояснив, що таке кандидат "не проти, а за". Дивіться у програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".