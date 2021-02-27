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Борис Нємцов

Борис Нємцов - один з лідерів російської опозиції. Його вбили 27 лютого 2015 року.

Борис Нємцов, один з лідерів російської опозиції, був убитий 27 лютого 2015 року в самому центрі Москви. В його вбивстві звинуватили п'ятьох чеченців. Але слідство так і не змогло знайти організаторів злочину. На думку родичів Нємцова, справа залишилась нерозкритою.

Вашингтон стурбований нетерпимістю в Росії до незалежного висловлення думки

Вашингтон стурбований нетерпимістю в Росії до незалежного висловлення думки 27.02.2021

В шосту річницю вбивства Бориса Нємцова держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про стурбованість через посилення нетерпимості російського уряду до всіх форм незалежного висловлення поглядів.
У Москві вшановують пам'ять убитого шість років тому Бориса Нємцова

У Москві вшановують пам'ять убитого шість років тому Бориса Нємцова 27.02.2021

У Москві проходить церемонія покладання квітів на місці вбивства Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту. Поліція не перешкоджає проведенню акції.
Глава дипломатії ЄС не побачив в Росії готовності до діалогу

Глава дипломатії ЄС не побачив в Росії готовності до діалогу 08.02.2021

Євросоюз і Росія йдуть в різні боки, Москва бачить в демократичних цінностях загрозу, заявив Боррель. Він закликав ЄС відреагувати на висилку дипломатів з РФ і не виключив санкцій.
Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео)

Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео) 22.07.2020

Президент Чечні Рамзан Кадиров зажадав від Володимира Зеленського "підтвердити вибачення" за сатиричний ролик ще 2014 року. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції. За що саме?

Санкції проти Кадирова та вимога вибачень від Зеленського (21.07.2020) 21.07.2020

Президент Чечні Рамзан Кадиров знову зажадав від Володимира Зеленського "підтвердити вибачення" за сатиричний ролик ще 2014 року. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції. За що саме?
Російські погрози та тиск з Китаю: чому меру Праги виділили державну охорону?

Російські погрози та тиск з Китаю: чому меру Праги виділили державну охорону? 29.04.2020

Мерові чеської столиці та двом його колегам виділено державну охорону. Існують вагомі побоювання за життя муніципальних посадовців. Яка тут роль Росії та Китаю?

У Росії пройшли акції пам'яті Бориса Нємцова

У Росії пройшли акції пам'яті Бориса Нємцова 29.02.2020

Акції пам'яті убитого п'ять років тому російського політика Бориса Нємцова пройшли у Москві та інших містах РФ. Згідно з даними волонтерів, у російській столиці марш відвідали 22 тисячі осіб.
У Празі на честь Нємцова назвали площу, де розташоване посольство РФ

У Празі на честь Нємцова назвали площу, де розташоване посольство РФ 27.02.2020

В п'яту річницю вбивства російського оозиціонера Бориса Нємцова його іменем назвали площу в чеській столиці, на якій розташоване російське посольство. В ЄС закликають притягнути замовників злочину до відповідальності.

Газ як знаряддя гібридної війни Росії: як з цим боротися?

Газ як знаряддя гібридної війни Росії: як з цим боротися? 11.10.2019

Конкуренція і диверсифікація - головні способи боротьби з російською газовою війною. Такого висновку дійшли експерти-учасники форуму Бориса Нємцова в Варшаві.

Брати Клички про перемогу Зеленського: радіти немає чому (24.04.2019) 24.04.2019

Віталій та Володимир Клички розповіли в інтервю'ю DW про очікування від Володимира Зеленського, за кого голосували та які в братів-спортсменів подальші політичні плани.
Як брати Клички відреагували на перемогу Володимира Зеленського на виборах

Як брати Клички відреагували на перемогу Володимира Зеленського на виборах 24.04.2019

Після другого туру президентських виборів в Україні Віталій і Володимир Клички підвели підсумки голосування і в проекті DW "Нємцова. Інтерв'ю" розповіли про свої політичні амбіції.
Поруч із посольством РФ у Києві відкрили сквер імені Бориса Нємцова

Поруч із посольством РФ у Києві відкрили сквер імені Бориса Нємцова 15.03.2019

Біля російського посольства у Києві відкрили сквер імені російського опозиціонера Бориса Нємцова, який був застрелений у Москві у 2015 році.
До Конгресу США внесли резолюцію про санкції за вбивство Нємцова

До Конгресу США внесли резолюцію про санкції за вбивство Нємцова 28.02.2019

Проект внесеної резолюції закликає адміністрацію президента США Дональда Трампа розслідувати обставини вбивства опозиційного російського політика.
У Росії проходять марші пам'яті Бориса Нємцова

У Росії проходять марші пам'яті Бориса Нємцова 24.02.2019

У містах Росії проходять акції на вшанування пам'яті убитого чотири роки тому російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Євгеній Мураєв: Майдан не був мирним протестом (23.01.2019) 23.01.2019

Кандидат у президенти України Євгеній Мураєв розповів, що думає про Євромайдан, як він опинився в санкційному списку Росії та чому на його думку Сталін - харизматичний лідер. Дивіться "Нємцова.Інтерв’ю" з представником проросійського табору в Україні.

Анатолій Гриценко: У мене немає зобов'язань перед жодним олігархом (16.01.2019) 16.01.2019

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко розпровів про розкрадання в українській армії, про свою відповідальність на посаді міністра оборони та пояснив, що таке кандидат "не проти, а за". Дивіться у програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".
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