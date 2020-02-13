Бомбардування Дрездена: навіщо зруйнували місто на Ельбі?

Увечері 13 лютого 1945 року, рівно 75 років тому, жителі Дрездена почули сигнал повітряної тривоги. Їм були добре знайомі звуки сирени, але цього разу їх супроводжувало голосове попередження: "Увага! Великий повітряний наліт!"

Коли перша повітряна атака закінчилася і люди, які встигли сховатися у бомбосховищах, знову вийшли на вулиці, вони не впізнали свого міста. Воно перетворилася на море вогню.

Зруйнований Дрезден, 1945 рік

Нальоти на Дрезден, здійснені королівськими повітряними силами Великобританії й військово-повітряними силами США 13-15 лютого 1945 року, вважаються одними з найбільш руйнівних в історії Другої світової війни. Тисячі фугасних і запалювальних бомб були скинуті на одне з найпрекрасніших міст Європи. У результаті більша його частина перетворилася на руїни.

Смертний вирок Дрездену був винесений на початку лютого 1945 року в Ялті, на конференції лідерів СРСР, США і Великобританії - союзних держав антигітлерівської коаліції. Твердження, що бомбардування були викликані військовою необхідністю і сприяли швидшому закінченню війни, і до сьогодні піддаються сумніву.

Пам'ятник Лютеру у Дрездені після бомбардувань

Суперечливі дані

Немає однозначної відповіді й на питання про те, до якої кількості жертв призвели ці атаки. Раніше стверджувалося, що кількість загиблих склала близько 500 тисяч осіб. А деякі джерела і взагалі говорили про мільйон жертв. Ці дані використовувалися неонацистами, які намагалися трактувати повітряні нальоти на міста Німеччини як "терор союзників" і використовувати скорботу за загиблими у пропагандистських цілях.

У 1993 році у Дрезденському міському архіві були виявлені акти похоронного відомства, які свідчать про те, що в період з 15 лютого до 17 квітня 1945 року у Дрездені було поховано 25 тисяч осіб, серед яких було немало загиблих під час лютневих бомбардувань.

Спеціальне розслідування

Щоб внести ясність у питання про кількість жертв бомбардування Дрездена і покласти край домислам, у 2005 році влада міста доручила спеціально створеній комісії істориків-експертів на чолі з професором Рольфом-Дітером Мюллером (Rolf-Dieter Müller) провести розслідування і надати достовірні дані про загальну кількість загиблих.

Дрезден. Ліворуч - у лютому 1945 року. Праворуч - у наші дні

Висновок комісії, зроблений за результатами копіткого вивчення архівних матеріалів, актів похоронних бюро, документації будівельних бригад, які здійснювали розчистку вулиць від руїн, і благодійних об’єднань, а також звітів археологічних експедицій, був опублікований 17 березня 2010 року. Як заявили експерти, під час бомбардування Дрездена загинуло близько 25 тисяч людей. Не виключено, що й ці дані не є кінцевими, але на даний момент у статтях і книжках, присвячених Дрездену, прийнято посилатися саме на них.

Дивитись відео 02:57 Поділитись Бомбардування Дрездена 75 років тому: спогади очевидця (13.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3XhLP Бомбардування Дрездена 75 років тому: спогади очевидця (13.02.2020)