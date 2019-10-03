 Бомбардувальник часів Другої світової зазнав аварії в США, є загиблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Бомбардувальник часів Другої світової зазнав аварії в США, є загиблі

В американському штаті Коннектикут в аеропорту зазнав аварії літак Boeing B-17 часів Другої світової війни. На борту перебували 13 осіб. Загинули щонайменше семеро людей.

Уламки літака, який зазнав аварії в в штаті Коннектикут

Уламки літака, який зазнав аварії в в штаті Коннектикут

Літак Boeing B-17 часів Другої світової війни зазнав аварії при спробі аварійної посадки в міднародному аеропорту "Бредлі" в американському штаті Коннектикут. Аварія сталася в середу, 2 жовтня, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

За словами представника поліції штату Джеймса Ровелли, на момент катастрофи на борту літака перебували 13 осіб - 10 пасажирів та троє членів екіпажу. Внаслідок аварії семеро людей, які перебували на борту, загинули, шестеро - отримали травми, деякі з них перебувають у критичному стані. Ровелла зауважив, що багато жертв авіакатастрофи мають тяжкі опіки, що ускладнює роботу з впізнання тіл.

Місцеві ЗМІ повідомляють також про трьох травмованих людей, які на час аварії літака перебували на землі. 

Як зазначив представник аеропорту, літак повернувся на летовище лише за 10 хвилин після зльоту через "певні проблеми". При спробі аварійної посадки на злітно-посадковій смузі екіпаж втратив контроль над повітряним судном і літак зачепив об'єкт технічного обслуговування та резервуар з рідиною проти обледеніння.

Літак, який зазнав аварії, був переобладнаним під цивільні потреби легендарним бомбардувальником часів Другої світової війни B-17, відомим як "летюча фортеця". Він здійснював екскурсійні польоти.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

У Франції розбився бельгійський винищувач: пілоти вижили

Уламки бельгійського бойового літака, який розбився у французькій Бретані, пошкодили декілька будинків. Одного з пілотів дві години знімали з дротів ліній електропередач. (19.09.2019)  

Причиною авіакатастрофи на Майорці вочевидь став людський фактор

Попередні висновки слідчих вказують на те, що пілоти гелікоптера та літака, які зіштовхнулися у небі над Майоркою, не бачили один одного. (27.08.2019)  

У небі над Майоркою зіткнулися літак і вертоліт, семеро загиблих

У районі міста Інка на Майорці в небі зіткнулися легкомоторний літак та вертоліт. Місцева влада підтвердила загибель в авіакатастрофі сімох осіб, у тому числі двох неповнолітніх. (25.08.2019)  

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

Реклама

Докладно

Tablet Benutzer blickt auf ein Facebook Logo Foto xC xHardtx xFuturexImage (imago/Future Image)

Cоцмережі в українській політиці - обережно?

Соціальні мережі, а не традиційні ЗМІ, дедалі частіше стають в Україні інструментом донесення політичних меседжів.  

Boeing та Airbus

США оголосили про підвищення ввізних мит на товари з ЄС

Підвищення ставок ввізного мита стосуватиметься низки товарів з ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  