Бомбардувальник часів Другої світової зазнав аварії в США, є загиблі

Літак Boeing B-17 часів Другої світової війни зазнав аварії при спробі аварійної посадки в міднародному аеропорту "Бредлі" в американському штаті Коннектикут. Аварія сталася в середу, 2 жовтня, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

За словами представника поліції штату Джеймса Ровелли, на момент катастрофи на борту літака перебували 13 осіб - 10 пасажирів та троє членів екіпажу. Внаслідок аварії семеро людей, які перебували на борту, загинули, шестеро - отримали травми, деякі з них перебувають у критичному стані. Ровелла зауважив, що багато жертв авіакатастрофи мають тяжкі опіки, що ускладнює роботу з впізнання тіл.

Місцеві ЗМІ повідомляють також про трьох травмованих людей, які на час аварії літака перебували на землі.

Як зазначив представник аеропорту, літак повернувся на летовище лише за 10 хвилин після зльоту через "певні проблеми". При спробі аварійної посадки на злітно-посадковій смузі екіпаж втратив контроль над повітряним судном і літак зачепив об'єкт технічного обслуговування та резервуар з рідиною проти обледеніння.

Літак, який зазнав аварії, був переобладнаним під цивільні потреби легендарним бомбардувальником часів Другої світової війни B-17, відомим як "летюча фортеця". Він здійснював екскурсійні польоти.