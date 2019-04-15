 Болгарія та Греція почали будувати газопровід, який зменшить залежність Софії від газу з РФ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.05.2019

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Економіка

Болгарія та Греція почали будувати газопровід, який зменшить залежність Софії від газу з РФ

Газопровід довжиною у понад 180 кілометрів має з'єднати газотранспортні системи Греції та Болгарії. Він дозволить зменшити залежність Софії від поставок російського газу.

Газопровід у населеному пункті Промахонас на кордоні Греції з Болгарією (фото з архіву)

Газопровід у населеному пункті Промахонас на кордоні Греції з Болгарією (фото з архіву)

Болгарія та Греція у середу, 22 травня, започаткували будівництво газопроводу, який з'єднає газотранспортні системи двох країн та дозволить зменшити значну енергетичну залежність Софії від Москви. "Цей інтерконектор призведе до реальної диверсифікації постачання газу", - заявив на церемонії початку будівництва болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов. На події також був присутній його грецький колега Алексіс Ципрас, повідомляє агенція AFP.

Новий 182-кілометровий трубопровід між болгарським містом Димитровград і грецьким містом Комотіні планується відкрити наприкінці наступного року. Це дозволить Болгарії отримувати газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз, а також зріджений газ з різних джерел через термінали в Греції.

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Проект коштуватиме орієнтовно 220 мільйонів євро. Після відкриття газопровід спершу зможе прокачувати три мільярди кубометрів газу на рік, згодом обсяг може бути збільшений до п'яти мільярдів кубометрів.

Болгарію, яка щороку споживає близько трьох мільярдів кубометрів газу, часто критикують за майже абсолютну енергетичну залежність від Росії. Вона отримує російський газ через Україну, однак російський монополіст "Газпром" хоче з 2020 року припинити постачання цим маршрутом, коли має запрацювати газопровід "Турецький потік".

Задля забезпечення альтернативних варіантів газопостачання Болгарія вже давно планувала поєднати свою газову систему з мережами Греції, Сербії та Румунії, однак проекти кілька разів відкладалися через бюрократичні перешкоди.

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