 Бойовики ІД викрали 36 жінок та дітей в південній Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

Бойовики ІД викрали 36 жінок та дітей в південній Сирії

Під час масштабного нападу в сирійській провінції Сувейда, через який загинули сотні людей, бойовики "Ісламської держави" викрали 36 жінок і дітей.

В атаках у провінції Сувейда загинули понад 250 людей

В атаках у провінції Сувейда загинули понад 250 людей

Бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) викрали 36 жінок та дітей під час масштабного нападу в провінції Сувейда на півдні Сирії, що було скоєно минулого тижня. Про це у понеділок, 30 липня, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні.

З того часу чотирьом жінкам вдалось втекти від викрадачів, ще двоє померли, заявив керівник центру Рамі Абдель Рахман. Усі викрадені є представниками арабської етноконфесійної групи друзи, зокрема на їхні поселення ісламістами були скоєні напади. 

Під час нападу, що стався у місті Сувейда та в селах поблизу, за останніми даними, загалом було вбито понад 250 людей. Ще 17 чоловіків досі вважаються зниклими безвісти, але невідомо, чи були вони також викрадені, додав Рахман. ІД, що взяла на себе відповідальність за напад, нічого не  заявляла про викрадених людей.

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Через атаки смертників та бої на півдні Сирії у місті Сувейда та кількох селах загинули понад 200 людей. Більшість із них - мирні жителі. (26.07.2018)

Скоординовані теракти були скоєні у місті Сувейда, яке контролюється проурядовими силами, та у кількох селах поблизу. Атаки смертників спричинили криваві протистояння між проурядовими військовими, місцевими жителями та бойовиками ІД.

Це стало найкривавішою атакою у провінції з 2011 року, коли почалась війна у Сирії. За даними мониторингового центру, було вбито мінімум 45 бойовиків ІД, в угрупуванні заявили про 100 загиблих.

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