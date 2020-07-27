 Бойовики отримували соцвиплати з бюджету України - СБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2020

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Бойовики отримували соцвиплати з бюджету України - СБУ

У СБУ повідомили, що зупинили механізм незаконного отримання соцвиплат з українського бюджету бойовиками "ДНР". Зловмисники за гроші оформлювали їм паспорти громадян України та документи на призначення соціальних виплат.

У СБУ повідомили, що зупинили механізм незаконного отримання соцвиплат бойовиками так званої ДНР

У СБУ повідомили, що зупинили механізм незаконного отримання соцвиплат бойовиками так званої "ДНР"

Контррозвідка Служби безпеки України повідомила в середу, 29 липня, що припинила механізм отримання соціальних виплат бойовиками так званої "ДНР". "Контррозвідники Служби безпеки України задокументували групу осіб на створенні механізму протиправної видачі у тому числі бойовикам так званої "ДНР" соціальних виплат з держбюджету України", - йдеться в повідомиленні СБУ у Facebook.

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За попередніми даними слідства, зловмисники за грошову винагороду оформлювали жителям тимчасово окупованої території Донеччини паспорти громадян України та документи на призначення соціальних виплат. Вони особисто отримували документи та переправляли їх через лінію розмежування.

Серед замовників "послуг" оперативники спецслужби встановили представників незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", зазначили в СБУ. 29 липня цього року у Бахмуті Донецької області оперативники спецслужби затримали трьох зловмисників під час спроби зняття готівки для подальшого переміщення на тимчасово окуповану територію.

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"Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та тимчасового перебування зловмисників правоохоронці вилучили готівку, банківські картки і документи, які були підставою для отримання грошей в українських банківських установах, у тому числі для осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань", - розповіли в СБУ.

Також СБУ заявили, що їхні співробітники виявили інші документальні матеріали, які "підтверджують інформацію слідства щодо налагодження фігурантами механізму виплати коштів з державного бюджету України представникам незаконних збройних формувань". Слідство триває.

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