Богдан незаконно поєднував державні посади з адвокатською діяльністю - ЗМІ

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан декілька разів поєднував державні посади з адвокатською діяльністю, що забороняється законом, повідомляється у розслідуванні програми "Схеми", яке було оприлюднене в четвер, 21 листопада.

"Богдан працював урядовим уповноваженим з питань антикорупції в уряді Азарова - при цьому не припиняючи адвокатської діяльності. Обіймав посаду заступника міністра за Ющенка - і в той же час був керівником приватної адвокатської фірми", - повідомляють журналісти.

Крім того, за їхніми даними, за часів експрезидента Леоніда Кучми Богдан одночасно був адвокатом і помічником судді. "Все це було заборонено цілою низкою різних норм: закону про державну службу, антикорупційного законодавства. Того самого, за імплементацію якого сам Богдан і відповідав за часів Януковича", - зауважують "Схеми".

Богдан був помічником Портнова

А 14 грудня 2007 року Богдан став помічником на громадських засадах на той момент народного депутата Андрія Портнова. "Того ж Портнова, який згодом буде радником президента Віктора Януковича та одним із керівників його адміністрації під час протестів на Євромайдані. В одному з інтерв’ю сам Портнов також підтвердив, що Богдан певний час значився його помічником", - йдеться у матеріалі журналістів.

Богдан був акредитований до ЦВК телеканалом Ігоря Коломойського

Як повідомляють журналісти, 6 лютого 2019-го року, у розпал передвиборчої кампанії з обрання президента України, "Телевізійна служба новин "1+1" попросила акредитувати Андрія Богдана до Центральної виборчої комісії України. "Саме його прізвище було вказане першим у переліку з 15-х журналістів "ТСН" на акредитацію. У відповідь у Центрвиборчкомі підтвердили, що розпорядженням голови комісії Богдан дійсно був акредитований від ТСН", - зазначили журналісти.

Утім, їм не вдалося розшукати матеріалів Андрія Богдана на офіційному сайті телеканалу "1+1". Журналісти запитали про це у нинішнього народного депутата Олександра Ткаченка, який в передвиборчий період очолював телеканал.

Утім, Ткаченко так і не зміг пригадати, чим займався Богдан на "1+1" і припустив, що той міг бути позаштатним кореспондентом. Як наголошують "Схеми", акредитація журналіста є пропуском на той момент в державне приміщення Центрвиборчкому. Залишається невідомим, чи скористався Богдан цим правом і з якою метою.

Раніше журналісти програми "Схеми" і "Національної суспільної телерадіокомпанії України" (НСТУ) повідомляли, що у 2018-му та на початку 2019 років Богдан перетинав білоруську повітряну ділянку кордону 11 разів, а починаючи з 2014 року нібито шість разів перетинав російський кордон, і в аеропорту "Внуково" зафіксовано його три злети та три вильоти. У відповідь, Богдан подав позов у суд з вимогою спростувати цю інформацію журналістів.