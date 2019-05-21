Богдан: Дострокові парламентські вибори в Україні можуть відбутись 21 липня

Найбільш оптимальною датою дострокових виборів Верховної Ради у команді Володимира Зеленського вважають 21 липня. Про це у вівторок, 21 травня, після консультацій Зеленського з представниками парламентських фракцій і груп заявив його радник Андрій Богдан, який також є адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. Сам Володимир Зеленський на брифінг не вийшов, попри обіцянку виступити після наради.

Під час консультацій він повідомив, що причиною розпуску парламенту є низька довіра до цієї інституції. "Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - чотири відсотки (...) Юридична підстава для розпуску - з 2016 року не існувало коаліції", - заявив Зеленський, слова якого наводить прес-служба адміністрації президента.

Також під час наради обговорили можливість скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення змін до чинного виборчого законодавства, зокрема щодо скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар'єра до трьох відсотків. За словами Богдана, президент може звернутися до голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо скликання позачергового засідання на 22 травня.

Фракції готові до виборів

Своєю чергою, деякі представники фракцій наголосили, що вважають розпуск парламенту неконституційним. "Новообраний президент хоче скористатись довірою і розпустити парламент, але більшість присутніх на консультаціях наголосили, що для цього немає конституційних умов. Але політичні сили виборів не бояться, ми до них готові", - наголосила віце-спікерка парламенту Ірина Геращенко.

Голова фракції "Народного Фронту" Максим Бурбак зазначив, що президент приймав присягу як гарант Конституції і в ній прописані підстави для розпуску парламенту. "Жодної підстави для перевиборів я не вбачаю. Але ми готові до виборів", - зазначив він.

Втім, інші фракції підтримали рішення про розпуск Ради. "Був підтверджений факт неіснування діючої коаліції протягом двох років. Фракції більшості БПП та "Народного фронту" визнали, що в коаліції лише 216 народних депутатів. Тому ми з розумінням ставимося до розпуску парламенту… Коаліції не було вже давно", - сказав співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік. За словами лідерки фракції "Батьківщини" Юлії Тимошенко, у президента є декілька підстав для розпуску парламенту.

За даними адміністрації президента, на зустрічі з Зеленським також були присутні голови фракцій "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов, "Радикальної партії" Олег Ляшко, "Самопомочі" Олег Березюк та його колега по фракції, віце-спікерка Ради Оксана Сироїд і голова об'єднання "Воля Народу" Ярослав Москаленко.

20 травня після інавгурації Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради, однак указ про це досі не з'явився на сайті адміністрації президента. Того ж дня про відставку оголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, а рапорти про звільнення з посад подали міністр оборони України Степан Полторак та голова СБУ Василь Грицак. 21 травня Полторак заявив, що виконуватиме обов'яки міністра, поки Верховна Рада не підтримає його відставку. Минулого тижня також подали у відставку секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов та міністр закордонних справ Павло Клімкін.