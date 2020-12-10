Блокада Криму

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Блокада окупованої Росією Автономної Республіки Крим - безстрокова мирна громадська акція.
Блокада анексованого Росією Криму розпочалася 20 вересня 2015 року з метою домогтися деокупації Криму й відновлення територіальної цілісності України. Серед ініціаторів акції - Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, кримськотатарські та українські активісти. Акція полягає в блокуванні транспортних перевезень та електропостачання на окупований український півострів. Після того, як у січні 2016 року розпочала діяти постанова уряду України про обмеження поставок товарів до окупованого Криму та з Криму акцію перевели у формат спостереження.
За словами Мустафи Джемілєва, жителям Криму вистачило б виробленої на півострові електроенергії, але російська влада використовує її на власні потреби. Детальніше - в інтерв'ю одного з лідерів кримських татар DW.