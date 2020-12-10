Блокада Криму

Блокада окупованої Росією Автономної Республіки Крим - безстрокова мирна громадська акція.

Блокада анексованого Росією Криму розпочалася 20 вересня 2015 року з метою домогтися деокупації Криму й відновлення територіальної цілісності України. Серед ініціаторів акції - Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, кримськотатарські та українські активісти. Акція полягає в блокуванні транспортних перевезень та електропостачання на окупований український півострів. Після того, як у січні 2016 року розпочала діяти постанова уряду України про обмеження поставок товарів до окупованого Криму та з Криму акцію перевели у формат спостереження.