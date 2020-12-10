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Блокада Криму

Блокада окупованої Росією Автономної Республіки Крим - безстрокова мирна громадська акція.

Блокада анексованого Росією Криму розпочалася 20 вересня 2015 року з метою домогтися деокупації Криму й відновлення територіальної цілісності України. Серед ініціаторів акції - Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, кримськотатарські та українські активісти. Акція полягає в блокуванні транспортних перевезень та електропостачання на окупований український півострів. Після того, як у січні 2016 року розпочала діяти постанова уряду України про обмеження поставок товарів до окупованого Криму та з Криму акцію перевели у формат спостереження.

Суд в анексованому Криму заочно засудив власника телеканалу ATR

Суд в анексованому Криму заочно засудив власника телеканалу ATR 10.12.2020

Російський суд в анексованому Криму заочно засудив власника кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років колонії суворого режиму.

Блокада Криму: які результати через рік? (20.09.2016) 20.09.2016

Чому не усі в Криму погоджуються з відсутністю українських продуктів і світла? І чому блокада півострова Україною була правильним рішенням?
Кримський кордон: блокада закінчилась, хай живе блокада

Кримський кордон: блокада закінчилась, хай живе блокада 01.03.2016

Уже понад місяць, як цивільна блокада Криму переросла в офіційну заборону на ввезення товарів з України до окупованого півострова. Як змінилося за цей час життя прикордонників, митників та активістів, з'ясовувала DW.
Заборонити Меджліс - мрія прокуратури анексованого Криму

Заборонити Меджліс - мрія прокуратури анексованого Криму 19.02.2016

З п’яти кримськотатарських організацій, які вимагають заборонити Меджліс, щонайменше три були створені вже після анексії Криму Росією. DW спробувала зв'язатись з ними і дізнатись, навіщо забороняти Меджліс.
ЗМІ: Росія не продаватиме Україні електроенергію

ЗМІ: Росія не продаватиме Україні електроенергію 12.01.2016

Росія не планує продовжувати контракт про поставки електроенергії до України у 2016 році, пише "Коммерсант" з посилання на російське міненерго. Там це рішення пов'язують з енергоблокадою Криму.
Росія запустила другу чергу енергомосту до Криму

Росія запустила другу чергу енергомосту до Криму 15.12.2015

Володимир Путін дав команду запустити другу чергу енергомосту до Криму. Протягом весни російський президент хоче забезпечити ще дві лінії електропередачі до анексованого півострова.
В ім'я деескалації: Чому Берлін незадоволений блокадою Криму

В ім'я деескалації: Чому Берлін незадоволений блокадою Криму 27.11.2015

Спочатку товарна, потім енергетична блокада Криму. Тепер ще й закриття українського неба для російських літаків. Все це турбує німецьких політиків, які вже почали тиснути на Київ, аби знизити напругу.

Німеччина застерігає від ескалації ситуації в Криму 24.11.2015

Не можна давати російській стороні жодного приводу для військового втручання та агресії, вважають в німецько-українській парламентській групі.
Джемілєв: Кримські татари готові пожити без світла заради захисту Україною своїх громадян

Джемілєв: Кримські татари готові пожити без світла заради захисту Україною своїх громадян 24.11.2015

За словами Мустафи Джемілєва, жителям Криму вистачило б виробленої на півострові електроенергії, але російська влада використовує її на власні потреби. Детальніше - в інтерв'ю одного з лідерів кримських татар DW.
Укренерго розпочала заміну зруйнованої опори ЛЕП

"Укренерго" розпочала заміну зруйнованої опори ЛЕП 24.11.2015

За даними "Укренерго", компанія отримала доступ для заміни лише однієї опори лінії електропередачі. Ремонт решти опор ЛЕП, які йдуть на Крим, не виконується.
Випадкове ембарго: відсутність стратегії робить блокаду Криму неефективною

Випадкове ембарго: відсутність стратегії робить блокаду Криму неефективною 23.11.2015

Українська влада вирішила офіційно припинити товарне сполучення з Кримом та переглянути умови постачання електрики на півострів. Але без системного підходу ці зусилля можуть бути марними, попереджають експерти.
Укренерго: Активісти назвали умову допуску ремонтних бригад до ЛЕП

"Укренерго": Активісти назвали умову допуску ремонтних бригад до ЛЕП 23.11.2015

Голова "Укренерго" повідомив про умови, які висунули активісти блокади Криму для допуску ремонтних бригад для полагодження ліній електропередач на адмінкордоні з анексованим півостровом.

Енергетична блокада Криму: у програші всі - DW Новини (23.11.2015) 23.11.2015

Страх терору в Брюсселі: як європейська столиця переживає надзвичайний стан. Михайло Ходорковський про "веймарський синдром" росіян в ексклюзивному інтерв’ю DW.
Укренерго: Попри пошкодження ЛЕП жителі Херсонщини отримують електроенергію

"Укренерго": Попри пошкодження ЛЕП жителі Херсонщини отримують електроенергію 23.11.2015

Два райони Херсонської області переведено на інші підстанції, повідомили в "Укренерго". Споживачі отримують електроенергію в необхідному обсязі, зазначили в компанії.
Жителі Криму залишилися без світла

Жителі Криму залишилися без світла 22.11.2015

Станом на ранок неділі без електропостачання залишаються близько 1,9 мільйона побутових споживачів електроенергії у Криму. На анексованому півострові оголосили режим надзвичайного стану.
МВС: Підірвану лінію електропередач на Херсонщині відремонтували

МВС: Підірвану лінію електропередач на Херсонщині відремонтували 21.11.2015

Нацполіція обіцяє розслідувати повідомлення про тілесні ушкодження протестувальників, які здійснювали блокаду Криму.
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