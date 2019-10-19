Близько сотні тисяч людей вийшли на акцію Пучдемона у Франції

У місті Перпіньян на півдні Франції у суботу, 29 лютого, на заклик колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона зібралися прибічники незалежності регіону від Іспанії. Очікувалося, що в акції візьмуть участь близько 70 тисяч людей. Утім, за даними місцевої влади, на мітинг вийшли близько 100 тисяч осіб, а організатори заходу заявили про 150 тисяч учасників.

Карлес Пучдемон під час виступу перед прибічниками у Перпеньяні

Більшість учасників акції прибули з Каталонії автобусами, поїздами та автомобілями. Загалом організатори замовили для цього заходу 600 автобусів. Демонстранти розмахували прапорами руху за незалежність Каталонії та тримали портрети Пучдемона. "Ми повинні підготуватися до завершального поєдинку та залишити помилки, сумніви і слабкі місця позаду нас", - заявив він під час мітингу, цитує агенція новин AFP. В заході також взяв участь нинішній глава каталонського уряду Жоакім (Кім) Торра та інші лідери руху за незалежність регіону від Іспанії.

Прихильники незалежності Каталонії під час акції

Пучдемон також закликав своїх прибічників до "постійної мобілізації" проти "монархічного режиму, який є прямим спадкоємцем франкізму", посилаючись на іспанського диктатора Франсіско Франко.

Учасники акції тримали прапори руху за незалежність Каталонії

Каталонський політик вперше приїхав так близько до іспанського кордону після того, як був змушений втекти до Брюсселя через переслідування з боку Мадрида за проведення референдуму про незалежність Каталонії. Раніше він не ризикував відвідувати Францію, уряд якої тісно співпрацює з Мадридом. Утім, зараз колишній каталонський лідер має недоторканість як депутат Європарламенту. "Для мене це як бути вдома", - сказав Пучдемон в інтерв'ю місцевій газеті напередодні акції. Перпіньян, який ще часто називають "столицею Північної Каталонії", розташований у 200 кілометрах від Барселони.