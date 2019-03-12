Битва за Багуз: ісламісти йдуть в контрнаступ, коаліція завдає авіаударів

Запеклі бої між підрозділами "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, та бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) за останній бастіон угрупування в Сирії - населений пункт Багуз - продовжуються у середу, 13 березня. "Боротьба жорстка. Є багато жертв серед бойовиків ІД", - повідомив у середу, 13 березня, командир SDF Аднан Афрін, слова якого наводить агенція dpa. Він не уточнив кількість загиблих бойовиків. За даними близького до ІД інформаційного ресурсу Amaaq, у середу були вбиті або поранені семеро бійців SDF.

Бойовики ІД у середу завдали два контрудари проти бійців SDF, але були зупинені, повідомили у курдських загонах, передає агенція Reuters. Другий з нападів, зроблений вдень, був набагато масованішим за перший. "Вони скористалися димом і пилом над Багузом. Бої все ще тривають. "Ісламська держава" не зробила ніякого прогресу та була зупинена", - йдеться у повідомленні SDF.

За даними курдських загонів, бойовики ІД намагались здійснити атаки смертників, але їм це не вдалось. Жертв внаслідок цих контратак не було. Своєю чергою міжнародна антитерористична коаліція під проводом США завдала низку авіаударів по позиціях ІД в цьому районі. Напередодні в SDF повідомили, що в Багузі в полон здались близько двох тисяч людей - переважно бойовиків ІД.

Нагадаємо, курди обіцяли "швидку перемогу" над ісламістами в Багузі ще два тижні тому. Після активного просування 1-2 березня на позиції ісламістів загони SDF призупинили наступ, щоб запобігти великій кількості жертв серед цивільних. Вони організували коридор для виходу мирних мешканців, у тому числі дружин і дітей бойовиків. На вихідних в SDF оголосили про поновлення наступу після того, як сплив термін ультиматуму, який висунули бойовикам-ісламістам.