 Битва за Багуз у Сирії майже завершена, бойовики ІД здаються в полон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

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Новини

Битва за Багуз у Сирії майже завершена, бойовики ІД здаються в полон

Близько 2000 людей, серед яких багато бойовиків "Ісламської держави", здалися в полон у населеному пункті Багуз, повідомили в "Демократичних силах Сирії".

Бійці Демократичних сил Сирії біля Багуза

Бійці "Демократичних сил Сирії" біля Багуза

Близько двох тисяч людей - переважно бойовиків терористичної мережі "Ісламська держава" (ІД) - здалися в полон підрозділам "Демократичних сил Сирії" (SDF) у сирійському населеному пункті Багуз у вівторок, 12 березня. Битва за Багуз, який є останнім бастіоном ІД в Сирії, майже завершена, заявили речники SDF.

Бойовиків, які здалися в полон, відправили на одну з позицій SDF для перевірки, пише інформагенція AFP з посиланням на речника "Демократичних сил Сирії" Аднана Афріна.

Натомість за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у вівторок останній анклав ІД в Сирії залишили близько 350 людей, серед яких 120 - бойовики-ісламісти.

Тим часом ІД оприлюднила у вівторок в соцмережах анонімне аудіозвернення, яке нібито записав один із бойовиків мережі. У 1,5-хвилинному зверненні чоловічий голос закликає "братів" ІД в Європі та світі мститися "за свою релігію", передає інформагенція AP. Із аудіозапису чутно постріли. Справжність запису неможливо підтвердити в незалежних джерелах.

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Вже майже дві доби альянс SDF веде наступ на останній бастіон бойовиків ІД на сході Сирії. У невеликому анклаві у Багузі перебувають кілька сотень ісламістів. (03.03.2019)

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Після активного просування 1-2 березня на позиції ісламістів загони SDF призупинили наступ, щоб запобігти великій кількості жертв серед цивільних. Вони організували коридор для виходу мирних мешканців, у тому числі дружин і дітей бойовиків. На вихідних в SDF оголосили про поновлення наступу після того, як сплив термін ультиматуму, який висунули бойовикам-ісламістам.

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