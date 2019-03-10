Битва за Багуз у Сирії майже завершена, бойовики ІД здаються в полон

Близько двох тисяч людей - переважно бойовиків терористичної мережі "Ісламська держава" (ІД) - здалися в полон підрозділам "Демократичних сил Сирії" (SDF) у сирійському населеному пункті Багуз у вівторок, 12 березня. Битва за Багуз, який є останнім бастіоном ІД в Сирії, майже завершена, заявили речники SDF.

Бойовиків, які здалися в полон, відправили на одну з позицій SDF для перевірки, пише інформагенція AFP з посиланням на речника "Демократичних сил Сирії" Аднана Афріна.

Натомість за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у вівторок останній анклав ІД в Сирії залишили близько 350 людей, серед яких 120 - бойовики-ісламісти.

Тим часом ІД оприлюднила у вівторок в соцмережах анонімне аудіозвернення, яке нібито записав один із бойовиків мережі. У 1,5-хвилинному зверненні чоловічий голос закликає "братів" ІД в Європі та світі мститися "за свою релігію", передає інформагенція AP. Із аудіозапису чутно постріли. Справжність запису неможливо підтвердити в незалежних джерелах.

Після активного просування 1-2 березня на позиції ісламістів загони SDF призупинили наступ, щоб запобігти великій кількості жертв серед цивільних. Вони організували коридор для виходу мирних мешканців, у тому числі дружин і дітей бойовиків. На вихідних в SDF оголосили про поновлення наступу після того, як сплив термін ультиматуму, який висунули бойовикам-ісламістам.