Битва за Багуз: курди поновили наступ після завершення ультиматуму для бойовиків

У командуванні підрозділами "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські загони, в неділю, 10 березня, оголосили про завершення терміну ультиматуму для бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в останньому прихистку ісламістів у Сирії - населеному пункті Багуз. Під час відведеного терміну бойовики разом із членами своїх родин могли здатися в полон.

Як заявив представник SDF Мустафа Балі, командування SDF вирішило поновити наступальну операцію на позиції ІД після того, як тисячі цивільних вийшли з території, яку утримують ісламісти. "Наші сили готові розпочинати (атаку. - Ред.) і покінчити з тим, що залишилося в руках ІД", - зазначив Балі, цитує агентство AP.

Авіація міжнародної терористичної коаліції почала бомбардування складів зі зброєю ісламістів, повідомив згодом у Twitter представник SDF.

Балі стверджує, що, за даними представників SDF, на території, яку утримують терористи, майже не лишилося цивільних.

Як кажуть у "Демократичних силах Сирії", за останній місяць понад чотири тисячі ісламістів здалися в полон і ще десятки тисяч цивільних вийшли з оточення.

Серед тих, хто вийшов з оточення, - багато дружин бойовиків ІД

Після активного просування 1-2 березня на позиції ісламістів загони SDF призупинили наступ, аби запобігти великій кількості жертв серед цивільних. Вони організували коридор для виходу мирних жителів, у тому числі і дружин бойовиків з дітьми.