Берні Сандерс переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі

За підсумками праймеріз Демократичної партії США, що відбулися у вівторок, 11 лютого, в штаті Нью-Гемпшир, перемогу здобув сенатор Берні Сандерс. За даними агенції AFP, Сандерса підтримали 26 відсотків осіб, що взяли участь у попередньому голосуванні.

Друге місце з приблизно 24-а відсотками посів колишній мер міста Саут-Бенд в штаті Індіана Піт Буттіджич , третє - сенаторка від Міннесоти Емі Клобушар, яку підтримали майже 20 відсотків, а четверте - сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен (9,4 відсотка).

Колишній віцепрезидент Джо Байден з дев'ятьма відсотками підтримки опинився на п'ятому місці. Це тривожний результат для політика, який раніше очолював рейтинги претендентів на номінацію від демократів, але в останні дні втратив популярність.

Тим часом про свій вихід з боротьби за висування кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах у США в 2020 році оголосили бізнесмен Ендрю Янг та сенатор від Колорадо Майкл Беннет. Отже, кількість претендентів на демократичну номінацію скоротилася до дев'яти осіб.