 Берні Сандерс переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2020

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Новини

Берні Сандерс переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі

Перемогу на праймеріз демократів у Нью-Гемпширі здобув сенатор Берні Сандерс. Між тим Джо Байден пасе задніх.

Сенатор Берні Сандерс

Сенатор Берні Сандерс

За підсумками праймеріз Демократичної партії США, що відбулися у вівторок, 11 лютого, в штаті Нью-Гемпшир, перемогу здобув сенатор Берні Сандерс. За даними агенції AFP, Сандерса підтримали 26 відсотків осіб, що взяли участь у попередньому голосуванні.

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Через розбіжності у декількох базах даних американські демократи вже другий день поспіль не можуть підбити підсумки зборів партактивів в Айові. Напередодні переможцем оголосив себе Берні Сандерс. (05.02.2020)

Друге місце з приблизно 24-а відсотками посів колишній мер міста Саут-Бенд в штаті Індіана Піт Буттіджич , третє - сенаторка від Міннесоти Емі Клобушар, яку підтримали майже 20 відсотків, а четверте - сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен (9,4 відсотка).

Колишній віцепрезидент Джо Байден з дев'ятьма відсотками підтримки опинився на п'ятому місці. Це тривожний результат для політика, який раніше очолював рейтинги претендентів на номінацію від демократів, але в останні дні втратив популярність.

Тим часом про свій вихід з боротьби за висування кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах у США в 2020 році оголосили бізнесмен Ендрю Янг та сенатор від Колорадо Майкл Беннет. Отже, кількість претендентів на демократичну номінацію скоротилася до дев'яти осіб.

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    Автор: Фолькер Ваґенер


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