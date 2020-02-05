Берні Сандерс переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі

За підсумками праймеріз Демократичної партії США, що відбулися у вівторок, 11 лютого, в штаті Нью-Гемпшир, перемогу здобув сенатор Берні Сандерс. За даними агенції AFP, Сандерса підтримали 26 відсотків осіб, що взяли участь у попередньому голосуванні.
Друге місце з приблизно 24-а відсотками посів колишній мер міста Саут-Бенд в штаті Індіана Піт Буттіджич , третє - сенаторка від Міннесоти Емі Клобушар, яку підтримали майже 20 відсотків, а четверте - сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен (9,4 відсотка).
Колишній віцепрезидент Джо Байден з дев'ятьма відсотками підтримки опинився на п'ятому місці. Це тривожний результат для політика, який раніше очолював рейтинги претендентів на номінацію від демократів, але в останні дні втратив популярність.
Тим часом про свій вихід з боротьби за висування кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах у США в 2020 році оголосили бізнесмен Ендрю Янг та сенатор від Колорадо Майкл Беннет. Отже, кількість претендентів на демократичну номінацію скоротилася до дев'яти осіб.
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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Що там із позашлюбними дітьми?
Він все спростовував і залишився на посаді. Мова іде, звісно, про Томаса Джефферсона, третього президента США (1801 до 1809 року). Йому приписували романтичну аферу зі Саллі Гемінгс і народження від рабині-гувернантки позашлюбної дитини. Через 200 років після скандалу ДНК-тести пролили трохи світла на цю темну історію: батьківство Джефферсона є дуже вірогідним у випадку щонайменше однієї дитини.
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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Воррен Гардінг? Ні, не чули!
Американцям він запам'ятався хіба що коротким строком президентства (1921 до 1923 року) та іміджем найгіршого в історії глави держави. За ним міцно закріпилась слава бабія та гульвіси. Ходили чутки про паралельні афери з кількома подругами родини і, що найгірше, навіть із дружиною старого приятеля.
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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Прецедент: відставка перед імпічментом
Він прославив Карла Бернштейна та Боба Вудворда на весь світ. Газетярі Washington Post викрили "Вотергейтьский скандал" і роль у ньому президента Ричарда Ніксона. Незаконне проникнення у вашингтонський штаб Демократів для встановлення "прослушки" політичних конкурентів завершилося для Ніксона відставкою. Але навіть в останні хвилини на посаді він тримався на публіці переможцем.
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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Зразковий президент - не в усьому…
Він зробив Америку буквально великою, коли продемонстрував жорстку позицію відносно Радянського Союзу. Однак і йому не вдалось уникнути скандалу: як стало відомо, ЦРУ роками мовчки спостерігало, як контрас у Нікарагуа фінансували себе за допомогою контрабанди героїну до США. Щоправда, особливих неприємностей у Рональда Рейгана не виникло. Його роль у цій історії досі до кінця так і не з'ясована.
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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
"Я не мав сексуальних стосунків"
… і навіть не почервонів. Попри те, ще весь світ дізнався про його любовні пригоди в Овальному кабінеті, Білл Клінтон досі бере активну участь у політичному житті США. Його пікантні стосунки з практиканткою Монікою Левінскі мало не стали причиною імпічменту. Як політику йому вдалось вистояти в цій афері. Однак що думає його дружина Гілларі?
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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Вербальні атаки до нестями
Він є феноменом. Він говорить і діє всупереч майже всім правилам політично-дипломатичного життя. Ще не можна сказати, ким він є на посаді президента - політичним клоуном, небезпечним підбурювачем чи політиком, який поводиться наче агресивний підліток. Він ще перебуває у своїй стартовій фазі. Але вражає, що вже зараз термін "імпічмент" дедалі частіше вживають у Вашингтоні.
Автор: Фолькер Ваґенер