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Бернд Йоганн
Пропустити розділ Бернд Йоганн: інші публікації
Бернд Йоганн: інші публікації
Зеленський та Байден - об'єднані проти російської агресії
Зеленський та Байден - об'єднані проти російської агресії
Надання Україні системи Patriot - не єдиний результат поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона, вважає Бернд Йоганн.
Бернд Йоганн
Коментар
Політика
57 хв. тому
57 хв. тому
Зеленський - слуга Дональда Трампа
Зеленський - слуга Дональда Трампа
Політика підлещування Зеленського до Трампа - скандал, вважає Бернд Йоганн.
Бернд Йоганн
Коментар
Політика
26.09.2019
26 вересня 2019 р.
Обмін полоненими дорого обійшовся Україні
Обмін полоненими дорого обійшовся Україні
Від обміну полоненими більше виграла Москва, ніж Київ. Україна заплатила високу ціну, вважає Бернд Йоганн.
Бернд Йоганн
Коментар
Суспільство
07.09.2019
7 вересня 2019 р.
Україні набрид вчорашній день
Україні набрид вчорашній день
За політичним зламом, який продемонстрували вибори, стоїть більше, ніж просто нові обличчя, вважає Бернд Йоганн.
Бернд Йоганн
Коментар
Політика
22.07.2019
22 липня 2019 р.
Обравши коміка, Україна вибрала перезавантаження
Обравши коміка, Україна вибрала перезавантаження
Перезавантаження хоча й несе з собою ризики, але вибори все ж є потужним демократичним сигналом, вважає Бернд Йоганн.
Бернд Йоганн
Коментар
Політика
22.04.2019
22 квітня 2019 р.
Урок для президента Порошенка
Урок для президента Порошенка
Перший тур був протестним, але у другому люди придивлятимуться до кандидатів пильніше, вважає Бернд Йоганн.
Бернд Йоганн
Коментар
Політика
01.04.2019
1 квітня 2019 р.
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