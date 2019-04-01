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Бернд Йоганн

Пропустити розділ Бернд Йоганн: інші публікації

Бернд Йоганн: інші публікації

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні

Зеленський та Байден - об'єднані проти російської агресії

Зеленський та Байден - об'єднані проти російської агресії

Надання Україні системи Patriot - не єдиний результат поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона, вважає Бернд Йоганн.
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Бернд Йоганн
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Політика57 хв. тому
Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Зеленський - слуга Дональда Трампа

Зеленський - слуга Дональда Трампа

Політика підлещування Зеленського до Трампа - скандал, вважає Бернд Йоганн.
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Бернд Йоганн
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Політика26 вересня 2019 р.
Українські ув'язнені в Росії після прибуття до Києва

Обмін полоненими дорого обійшовся Україні

Обмін полоненими дорого обійшовся Україні

Від обміну полоненими більше виграла Москва, ніж Київ. Україна заплатила високу ціну, вважає Бернд Йоганн.
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Бернд Йоганн
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Суспільство7 вересня 2019 р.
Володимир Зеленський під час оголошення екзитполів на парламентських виборах в Україні

Україні набрид вчорашній день

Україні набрид вчорашній день

За політичним зламом, який продемонстрували вибори, стоїть більше, ніж просто нові обличчя, вважає Бернд Йоганн.
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Бернд Йоганн
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Політика22 липня 2019 р.
Під час голосування на одній із дільниць у Києві

Обравши коміка, Україна вибрала перезавантаження

Обравши коміка, Україна вибрала перезавантаження

Перезавантаження хоча й несе з собою ризики, але вибори все ж є потужним демократичним сигналом, вважає Бернд Йоганн.
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Бернд Йоганн
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Політика22 квітня 2019 р.
Wahlen Ukraine

Урок для президента Порошенка

Урок для президента Порошенка

Перший тур був протестним, але у другому люди придивлятимуться до кандидатів пильніше, вважає Бернд Йоганн.
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Бернд Йоганн
Коментар
Політика1 квітня 2019 р.
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