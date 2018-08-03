 Берлін і Мадрид домовилися щодо повернення біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2018

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Новини

Берлін і Мадрид домовилися щодо повернення біженців

Починаючи з 11 серпня особи, які подали заяви на притулок в Іспанії і були затримані на німецькому кордоні, будуть відправлені назад, повідомили в міністерстві внутрішніх справ ФРН.

Іспанія цьогоріч стала основною країною ЄС, до якої шукачі притулку добираються морем

Іспанія цьогоріч стала основною країною ЄС, до якої шукачі притулку добираються морем

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Понад 1500 мігрантів та біженців загинули за перші сім місяців 2018-го, намагаючись дістатися Середземним морем Європи, повідомляє агенція з питань біженців ООН. (04.08.2018)

Морська рятувальна служба Іспанії за два останні дні врятувала щонайменше тисячу мігрантів, які на човнах намагалися дістатись європейських берегів через Середземне море. (28.07.2018)

Німеччина та Іспанія дійшли згоди щодо повернення осіб, які подали заяви на отримання притулку в Іспанії, але були затримані на німецькому кордоні. Про це повідомила речниця федерального міністерства внутрішніх справ у Берліні Елеоноре Петерманн (Eleonore Petermann) у середу, 8 серпня. Домовленість набуває чинності з 11 серпня. Які зобов'язання бере зі свого боку Німеччина, речниця не уточнила. Переговори щодо подібних угод з Італією та Грецією досі тривають.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) планує цими вихідними зустрітися з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом в Андалузії. Основною темою розмови двох лідерів стане європейська політика щодо біженців.

Як повідомлялося, наприкінці липня іспанська морська рятувальна служба врятувала понад тисячу мігрантів, які намагалися дістатися берегів Європи Середземним морем. Після закриття у 2016 році так званого Балканського маршруту, яким біженці із Близького Сходу тікали до ЄС, основний потік мігрантів до Європи проходить через Лівію і Середземне море. Найбільший притік мігрантів довгий час був у Італії. Новий італійський уряд розпочав жорстку політику проти прийому біженців, в Іспанії при цьому докладають більше зусиль для порятунку мігрантів на морі, перетворюючи країну на основну базу, до якої дістаються шукачі притулку, що прямують до Європи морем.

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Біженці, які раніше були зареєстровані у Греції або Іспанії та згодом приїхали на територію ФРН, будуть повернуті назад. Відповідна угода з італійським урядом поки що не досягнута.

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