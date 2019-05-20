Берлін схвалив часткову заборону на рух дизельних автомобілів

Сенат Берліна у вівторок, 23 липня, схвалив запровадження повної заборони на рух дизельних автомобілів на окремих ділянках восьми центральних вулиць німецької столиці, заявила сенаторка з питань транспорту Реґіне Ґюнтер (Regine Günther). Заборонити мають рух легкових та вантажних автомобілів з дизельними двигунами екологічних стандартів від Euro-1 до Euro-5, повідомляє агенція dpa. При цьому жителів відповідних вулиць, транспорту доставки, служб порятунку чи майстрів з ремонту заборона не має торкнутися.

За словами Ґюнтер, заборона пошириться на відрізки вулиць загальною протяжністю 2,9 кілометра, тоді як загальна довжина мережі доріг Берліна становить 5450 кілометрів. Серед вулиць, на яких частково мають заборонити рух дизельних автівок, належать, зокрема, Лейпцигерштрасе та Фрідріхштрасе.

У той же час поки невідомо, коли саме буде запроваджена відповідна заборона на рух дизельних авто. За словами Ґюнтер, це питання перебуватиме в підпорядкування керівників районів міста. Однак, за словами сенаторки, вона має запрацювати у серпні чи найпізніше у вересні.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року суд з адміністративних справах Берліна зобов'язав міську владу запровадити заборону на рух у низці районів німецької столиці дизельних автомобілів з викидами оксидів азоту, що перевищують норми. Крім того, рішення суду зобов'язує розширити до 59 кількість ділянок доріг, на яких швидкість руху буде обмежена 30 кілометрами на годину. Нинішнє рішення берлінського сенату також запроваджує це нововведення. Метою всіх заходів є повернення до кінця 2020 року обсягів викидів оксидів азоту до норм, встановлених в ЄС.

Нагадаємо, раніше в низці німецьких міст, зокрема, у Штутгарті, Гамбурзі та Дармштадті вже була запроваджена часткова заборона на рух дизельних автомобілів.