Берлін зробив 8 березня святковим днем

У німецькій федеральній землі Берлін 8 березня відтепер буде офіційно святковим днем. Відповідний законопроект у четвер, 24 січня, схвалили депутати земельного парламенту. З присутніх 147-ми депутатів 87 проголосували за пропозицію, а 60 - проти. Законопроект було запропоновано на розгляд ландтагу земельним урядом, який сформовано соціал-демократи разом з Лівою партією та Зеленими, повідомляє агентство AFP.

Низка ландтагів (земельних парламентів) у ФРН минулого року запровадили нові вихідні дні. Так, на півночі країни, де переважають протестанти, вихідним став День реформації, у Тюрінгії вихідним зробили Міжнародний день захисту дітей. Місто-земля Берлін - єдине, де святковим днем став Міжнародний жіночий день.

Нагадаємо, рішення про святкування Міжнародного жіночого дня вперше було ухвалено на Міжнародній конференції соціалісток у Копенгагені 1910 року за пропозицією відомої німецької комуністки та борчині за права жінок Клари Цеткін (Clara Zetkin). Пізніше цей день пов'язали з річницею демонстрації працівниць нью-йоркських підприємств текстильної промисловості 8 березня 1857 року.

Міжнародний жіночий день також святкується в Україні. 8 березня є офіційним вихідним днем.

Найвпливовіші жінки-політики Анґела Меркель Анґела Меркель (Angela Merkel) вперше була обрана на посаду федеральної канцлерки в 2005 році. Це перша жінка-канцлер в історії Німеччини. В 2015 році газети The New York Times, Financial Times та журнал Тime назвали Анґелу Меркель людиною року. А 2016 року вона вже вшосте поспіль очолила список 100 найвпливовіших жінок світу за версією журналу Forbes.

Найвпливовіші жінки-політики Шейх Хасіна Вазед Через її опозиційні погляди в 2004 році на Шейх Хасіну Вазед вчинили напад, 2007 року її намагалися заарештувати. Політик з Бангладеш змогла втекти до США та повернулася на батьківщину лише 2008 року. Вже за місяць після повернення вона здобула перемогу на парламентських виборах та стала прем'єркою країни.

Найвпливовіші жінки-політики Тереза Мей Тереза Мей - друга жінка в історії Великобританії, яка стала прем'єркою країни. Її часто називають "новою залізною леді" та порівнюють з першою жінкою на цій посаді Маргарет Тетчер та нинішньою канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. Мей заступила на посаду глави британського уряду в непрості для країни часи - одразу після проведення референдуму щодо виходу країни з ЄС - Brexit.

Найвпливовіші жінки-політики Колінда Грабар-Кітарович Перед тим, як стати першою жінкою-президенткою в історії Хорватії, Колінда Грабар-Кітарович була помічницею генсека НАТО з питань публічної дипломатії, а ще раніше - главою хорватського МЗС. Грабар-Кітарович заміжня та виховує двох дітей - Луку та Катарину.

Найвпливовіші жінки-політики Цай Інвень У січні 2016 року Цай Інвень стала першою жінкою на посаді президента Тайваня. Очільниця Демократичної прогресивної партії (ДПП) виступає проти зближення острівної країни з Китайською Народною Республікою (КНР).

Найвпливовіші жінки-політики Даля Грібаускайте Даля Грібаускайте стала президенткою Литви після виборів 2009-го року. Тоді на виборчі дільниці прийшла рекордна кількість виборців. 2014-го року її переобрали на другий термін. Ця леді справді "залізна". У Грібаускайте - чорний пояс карате. Вона володіє п'ятьма мовами.

Найвпливовіші жінки-політики Елен Джонсон-Серліф Нещодавно Елен Джонсон-Серліф виповнилось 78 років, вона обіймає посаду президента Ліберії, починаючи від 2006-го року. 2011-го року отримала Нобелівську премію миру за активну боротьбу за безпеку й права жінок. Джонсон-Серліф - перша жінка-президент африканської країни.

Найвпливовіші жінки-політики Ерна Сульберг Прем'єрка Норвегії Ерна Сульберг з дитинства страждає на дислекцію. Попри проблеми, пов'язані з письмовою мовою, вона отримала диплом соціолога й політолога в Бергенському університеті. Сульберг виступила за зміну політики щодо мігрантів, зокрема, отримання статусу біженця.

Найвпливовіші жінки-політики Пак Кин Хе У 2013 році журнал Forbes назвав Пак Кин Хе однією з найвпливовіших жінок світу. У 64 року вона стала першою жінкою-президентом в історії Корейської Республіки. Таким чином вона продовжила справу свого батька. Але в грудні 2016-го року її повноваження були призупинені в зв'язку з процедурою імпічменту. Внаслідок політичного скандалу рейтинг Пак Кин Хе впав до 5 відсотків. Так минає мирська слава… Автор: Ксенія Сафронова, Данило Білик

