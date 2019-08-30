Берлін вітає можливий обмін полоненими між Росією й Україною

Уряд Німеччини вітає можливий обмін полоненими між Росією і Україною. Про це в п'ятницю, 30 серпня, заявив представник МЗС Німеччини Крістофер Бурґер (Christofer Burger) на урядовій прес-конференції.

"Обмін полоненими є частиною мінських угод. Заходи з реалізації цих угод важливі й їх можна вітати, оскільки це є частиною дорожньої карти для досягнення миру на Сході України", - заявив Бурґер.

Представник МЗС Німеччини зазначив, що уряд ФРН раніше неодноразово вимагав звільнення українських моряків. Обмін полоненими між Росією і Україною очікується найближчим часом.

Коли відбудеться обмін полоненими?

Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 30 серпня, в ЗМІ з'явилися повідомлення про початок обміну полоненими і засудженими між Москвою й Україною. У Службі безпеки України (СБУ), однак, заявили, що 30 серпня обміну очікувати не варто, але жодних перешкод цьому процесу немає, "все йде планово".

Пізніше офіс президента України повідомив, що процедура обміну полоненими ще не завершена, і пообіцяла "повідомили про те по офіційних каналах", коли взаємний обмін утримуваними особами завершиться.