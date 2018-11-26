Берлін вимагає від Мінська скасувати смертну кару

Уповноважена німецького федерального уряду з прав людини Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) вимагає негайно скасувати смертну кару в Білорусі. За її даними, у травні в цій країні виконали два смертних вироки. Усього у 2018 році в Білорусі стратили чотирьох в'язнів, повідомила Кофлер у четвер, 29 листопада, в Берліні.

"Смертна кара порушує право на життя - невід'ємне право людини", - цитує уповноважену з прав людини інформагенція KNA. За її словами, першим кроком на шляху до скасування смертної кари має бути негайне припинення виконання таких вироків. Раніше правозахисники повідомили про страту в Білорусі двох чоловіків, яких визнали винними у вбивстві кількох осіб.

Нові випадки смертної кари в Білорусі засудив і Євросоюз. Це "жорстоке й нелюдське покарання, яке принижує гідність", заявила напередодні офіційна представниця глави європейської дипломатії Могеріні Майя Косьянчич. Вона закликала білоруську владу запровадити мораторій на смертну кару.

Смертні вироки в Білорусі засудили також у Раді Європи, передає "Інтерфакс". Мораторій прибере останню перешкоду для Білорусі на шляху до Ради Європи, вказано в заяві офіційного представника генсека Ради Даніеля Хольтгена.

Білорусь - єдина країна Європи, де існує смертна кара. За даними "Інтерфаксу", засуджених до найвищої міри покарання розстрілюють. Родичам смертників зазвичай не видають тіла в'язнів і не повідомляють про місце захоронення.