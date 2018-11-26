 Берлін вимагає від Мінська скасувати смертну кару | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Берлін вимагає від Мінська скасувати смертну кару

У 2018 році в Білорусі стратили чотирьох в'язнів, засуджених до смертної кари. Уповноважена німецького федерального уряду з прав людини, ЄС і Рада Європи закликали Мінськ скасувати найвищу міру покарання.

Уповноважена німецького федерального уряду з прав людини Бербель Кофлер вимагає скасувати смертну кару в Білорусі

Уповноважена німецького федерального уряду з прав людини Бербель Кофлер

Уповноважена німецького федерального уряду з прав людини Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) вимагає негайно скасувати смертну кару в Білорусі. За її даними, у травні в цій країні виконали два смертних вироки. Усього у 2018 році в Білорусі стратили чотирьох в'язнів, повідомила Кофлер у четвер, 29 листопада, в Берліні.

DW.COM

В Ірані досі страчують людей за законами шаріату. Серед страчених і ті, хто на момент винесення вироку був неповнолітнім. За даними Amnesty International, у 2017 році в Ірані відбулося більше половини усіх страт у світі. (10.10.2018)

Католицька церква внесла зміни до свого катехізису. Відтепер католики офіційно виступають за скасування смертної кари у всьому світі. (02.08.2018)

"Смертна кара порушує право на життя - невід'ємне право людини", - цитує уповноважену з прав людини інформагенція KNA. За її словами, першим кроком на шляху до скасування смертної кари має бути негайне припинення виконання таких вироків. Раніше правозахисники повідомили про страту в Білорусі двох чоловіків, яких визнали винними у вбивстві кількох осіб.

Нові випадки смертної кари в Білорусі засудив і Євросоюз. Це "жорстоке й нелюдське покарання, яке принижує гідність", заявила напередодні офіційна представниця глави європейської дипломатії Могеріні Майя Косьянчич. Вона закликала білоруську владу запровадити мораторій на смертну кару.

Смертні вироки в Білорусі засудили також у Раді Європи, передає "Інтерфакс". Мораторій прибере останню перешкоду для Білорусі на шляху до Ради Європи, вказано в заяві офіційного представника генсека Ради Даніеля Хольтгена.

Білорусь - єдина країна Європи, де існує смертна кара. За даними "Інтерфаксу", засуджених до найвищої міри покарання розстрілюють. Родичам смертників зазвичай не видають тіла в'язнів і не повідомляють про місце захоронення.

Реклама

Докладно

Українським військовим закидають порушення російського кордону поблизу анексованого Криму

Яка доля чекає на українських моряків у Криму

Захопленим Росією українським морякам загрожує до шести років тюрми. Спільної стратегії захисту українців наразі немає. 

Крістін Лагард

МВФ може схвалити позику для України після 10 грудня

Крістін Лагард очікує, що до тої пори українська влада виконає усі обов'язкові умови для отримання траншу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  