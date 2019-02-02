Берлін вважає, що Москва може врятувати угоду про ліквідацію ракет

Попри те, що США та Росія призупиняють свою участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), німецький уряд вважає, що угоду все ще можна врятувати. "Росія, як і раніше, має можливість відмовитись від крилатої ракети для порятунку ДРСМД", - заявили в суботу, 2 лютого, в міністерстві закордонних справ ФРН. Ідеться про ракету 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8). За даними американської сторони, ракета здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить договору про роззброєння. Москва це заперечує.

Як повідомлялось, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. Наступного дня президент Росії Володимир Путін оголосив, що його країна також призупиняє участь в угоді.

До підписання ДРСМД Північноатлантичний альянс розміщував відповідні ракети у Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої дальності вважаються найбільш небезпечними, оскільки здатні досягти цілі протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

Договір про роззброєння був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року. Договір є безстроковим, однак кожна сторона має право його розірвати, надавши переконливі докази про необхідність свого виходу.