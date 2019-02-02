 Берлін вважає, що Москва може врятувати угоду про ліквідацію ракет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

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Новини

Берлін вважає, що Москва може врятувати угоду про ліквідацію ракет

У міністерстві закордонних справ ФРН вважають, що Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності можна буде відновити, якщо Росія відмовиться від випуску ракет, які викликають занепокоєння у Заходу.

Російська крилата ракета наземного базування типу 9М729

Російська крилата ракета наземного базування типу 9М729

Попри те, що США та Росія призупиняють свою участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), німецький уряд вважає, що угоду все ще можна врятувати. "Росія, як і раніше, має можливість відмовитись від крилатої ракети для порятунку ДРСМД", - заявили в суботу, 2 лютого, в міністерстві закордонних справ ФРН. Ідеться про ракету 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8). За даними американської сторони, ракета здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить договору про роззброєння. Москва це заперечує.

DW.COM

США призупинили дію Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через порушення, які вчиняє Росія. У Кремлі всі закиди відкидають. DW відповідає на головні запитання щодо ДРСМД. (02.02.2019)

Володимир Путін доручив міністерствам закордонних справ і оборони Росії припинити подальші спроби ініціювати переговори з США щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. (02.02.2019)

Як повідомлялось, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. Наступного дня президент Росії Володимир Путін оголосив, що його країна також призупиняє участь в угоді.

До підписання ДРСМД Північноатлантичний альянс розміщував відповідні ракети у Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої дальності вважаються найбільш небезпечними, оскільки здатні досягти цілі протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

Договір про роззброєння був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року. Договір є безстроковим, однак кожна сторона має право його розірвати, надавши переконливі докази про необхідність свого виходу.

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