 Бенксі відзначив 50-річчя студентських протестів новими графіті у Парижі | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 29.06.2018

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Культура й стиль життя

Бенксі відзначив 50-річчя студентських протестів новими графіті у Парижі

Всесвітньовідомий художник графіті Бенксі справді намалював у Парижі нові графіті. Це нарешті визнав і сам митець. Однак походження кількох приписуваних йому малюнків - досі загадка.

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Нарешті це підтвердив сам таємничий Бенксі: у соцмережі Instagram він визнав, що три нові графіті на стінах кількох паризьких будинків - справа його рук. "Через 50 років після паризького повстання 1968 року: місце народження трафаретного мистецтва", - написав Бенксі, нагадуючи про студентські протести у Франції 1968 року, відомі як "червоний травень". 

Бенксі визнав, що прогулявся Парижем із трафаретом та фарбою

Бенксі визнав, що "прогулявся" Парижем із трафаретом та фарбою

Один з нових малюнків всесвітньовідомого митця з англійського Бристоля з'явився на стіні неподалік Національного центру музею і мистецтв Жоржа Помпіду в серці Парижа. Інший помітили минулими вихідними у районі Сорбонського університету. А загалом митець "взяв відповідальність" за три нові настінні малюнки в столиці Франції. Один із малюнків - автопортрет у масці щура, який тримає ніж для вирізання трафаретних шаблонів. Бенксі приписують ще три настінні малюнки в Парижі, але свого авторства щодо них він поки що не підтверджує.

Один із непідтверджених малюнків з'явився неподалік закритого у березні притулку для біженців на півночі Парижа. На ньому темношкіра дівчинка сама виступає у ролі художниці із трафаретом, а поруч розкиданий її нехитрий реманент: спальний мішок та плюшевий ведмедик. Якщо придивитися, то стає помітним, що дівчинка за допомогою трафарету та рожевої фарби замальовує на стіні свастику.

Frankreich Paris Street Art Banksy (Getty Images/AFP/P. Lopez)

Експерти не сумніваються, що цей стріт-арт - теж робота знаменитого бристольця. "Це точно стиль Бенксі 2000-х років. Його почерк, фарби, використання фото та їх графічне втілення", - каже французький мистецтвознавець Поль Арденн.

На користь того, що це самі Бенксі, говорить і те, що митець раніше критикував поводження Франції із біженцями, а у 2015-му навіть намалював графіті у французькому Кале.

Хоча Бенксі вже давно став міжнародною "зіркою" стріт-арту, його особа й досі окута таємницею. Існують різні версії - навіть така, що за гучним ім'ям криється цілий мистецький колектив. Перші картини Бенксі продавалися по 50 фунтів, розповів свого часу тодішній галерист графіті-художника Стів Лазарідес у інтерв’ю Süddeutsche Zeitung. Нині ж їх оцінюють, буває, і в півмільйона фунтів. Сам митець у 2010 році навіть потрапив до сотні найвпливовіших людей світу, перелік яких публікує журнал Time.

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Бенксі знову вступився за біженців новими графіті (25.06.2018)

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    Жодних рожевих палаців

    Ви б оселилися на місці принцеси в такому палаці? На що це більше схоже: казковий замок чи дім жахів? Бенксі пародіює кліше: замість рожевого блаженства - жорстка реальність. Колесо огляду в цьому парку теж не викликає довіри. Ви б наважилися на такому проїхатися?..

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Усміхніться, за вами стежать

    На вході до парку гості проходять через шлюз безпеки, наче в аеропорту чи якому-небудь відомстві. Вигляд охоронців викликає і довіру, і острах. Так американський митець Білл Бармінскі викриває державу, яка за всіма стежить, а Бенксі доводить контроль у парку до крайнощів.

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Пташина атака

    Мистецькі інсталяції в Dismaland дивують на кожному кроці. Ця сцена нагадує трилер Хічкока "Птахи". Не дивно, що Бенксі назвав свій парк непридатним для сімейного відпочинку. Після відвідин Dismaland дітям можуть і кошмари снитися.

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Жахливий сценарій

    Загроза ядерного знищення теж обігрується в Dismaland. Атомний гриб митця Дітриха Вернера і безліч інших експонатів нагадують про нищівну силу ядерних технологій і беззмістовність війни. Чи може мистецький заклик на щось вплинути?

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Автобус замість водяних лілій

    У цій інсталяції державне насильство у вигляді північноірландського поліцейського автобуса буквально впало в воду. Навіщо потрібна зелена гірка - це символ виходу з ситуації чи північноірландського конфлікту? Розгадати цю загадку мають відвідувачі.

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    "Big Rig Jig"

    Так називає свої велетенські скульптури з вантажних машин і труб митець Майк Росс із Лос-Анджелеса. Гості парку нерозваг можуть залізти всередину скульптури і визирнути з вікна верхньої машини. Як пояснив сам митець, міць цих машин зачарувала його і надихнула на створення "Big Rig Jig".

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Перепочинок із застереженням

    Нарешті надибуємо спокійну місцину в Dismaland. Той, хто сяде за стіл, мав би насолоджуватися пляжним краєвидом. Утім, і тут у кутку зачаїлася табличка, що попереджає про небезпеку…

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Карусель із забійником худоби

    Яскраво розмальована карусель. Але ідилія оманлива: чоловік у білому комбінезоні тримає в руках ніж забійника худоби. Гості парку нерозваг мають бути готові до того, що на кожному кроці може трапитися пастка.

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Шоу дельфінів. У головній ролі - кит

    Захисники тварин критикують популярні шоу дельфінів, вважаючи їх знущанням на тваринами. Бенксі інтерпретував цю тему у власному стилі. Він уже чекає реакцій відвідувачів, адже ця скульптура, за його словами, стане завершеною тільки завдяки людям, які зі спантеличеними обличчями фотографуватимуться на її фоні. Dismaland приймає гостей із кінця серпня до 27 вересня.

    Автор: Сюзанне Кордс, Аніта Грабська


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