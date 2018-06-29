Бенксі відзначив 50-річчя студентських протестів новими графіті у Парижі

Нарешті це підтвердив сам таємничий Бенксі: у соцмережі Instagram він визнав, що три нові графіті на стінах кількох паризьких будинків - справа його рук. "Через 50 років після паризького повстання 1968 року: місце народження трафаретного мистецтва", - написав Бенксі, нагадуючи про студентські протести у Франції 1968 року, відомі як "червоний травень".

Бенксі визнав, що "прогулявся" Парижем із трафаретом та фарбою

Один з нових малюнків всесвітньовідомого митця з англійського Бристоля з'явився на стіні неподалік Національного центру музею і мистецтв Жоржа Помпіду в серці Парижа. Інший помітили минулими вихідними у районі Сорбонського університету. А загалом митець "взяв відповідальність" за три нові настінні малюнки в столиці Франції. Один із малюнків - автопортрет у масці щура, який тримає ніж для вирізання трафаретних шаблонів. Бенксі приписують ще три настінні малюнки в Парижі, але свого авторства щодо них він поки що не підтверджує.

Один із непідтверджених малюнків з'явився неподалік закритого у березні притулку для біженців на півночі Парижа. На ньому темношкіра дівчинка сама виступає у ролі художниці із трафаретом, а поруч розкиданий її нехитрий реманент: спальний мішок та плюшевий ведмедик. Якщо придивитися, то стає помітним, що дівчинка за допомогою трафарету та рожевої фарби замальовує на стіні свастику.

Експерти не сумніваються, що цей стріт-арт - теж робота знаменитого бристольця. "Це точно стиль Бенксі 2000-х років. Його почерк, фарби, використання фото та їх графічне втілення", - каже французький мистецтвознавець Поль Арденн.

На користь того, що це самі Бенксі, говорить і те, що митець раніше критикував поводження Франції із біженцями, а у 2015-му навіть намалював графіті у французькому Кале.

Хоча Бенксі вже давно став міжнародною "зіркою" стріт-арту, його особа й досі окута таємницею. Існують різні версії - навіть така, що за гучним ім'ям криється цілий мистецький колектив. Перші картини Бенксі продавалися по 50 фунтів, розповів свого часу тодішній галерист графіті-художника Стів Лазарідес у інтерв’ю Süddeutsche Zeitung. Нині ж їх оцінюють, буває, і в півмільйона фунтів. Сам митець у 2010 році навіть потрапив до сотні найвпливовіших людей світу, перелік яких публікує журнал Time.

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