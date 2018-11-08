БелТА - білоруське державне інформаційне агентство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "БелТА".

Білоруське телеграфне агентство, або скорочено БелТА, є білоруським державний інформаційним агентством. БелТА вважається найбільшим інформаційним агентством у Білорусі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.