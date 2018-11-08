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БелТА

БелТА - білоруське державне інформаційне агентство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "БелТА".

Білоруське телеграфне агентство, або скорочено БелТА, є білоруським державний інформаційним агентством. БелТА вважається найбільшим інформаційним агентством у Білорусі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кореспонденту DW в Білорусі висунули звинувачення

Кореспонденту DW в Білорусі висунули звинувачення 08.11.2018

Кореспондента DW у Мінську Павлюка Биковського звинуватили в незаконному доступі до платного сервісу держагентства "Белта". Йому загрожує штраф на суму в понад 1,5 тисяч євро.

У Білорусі відпустили кореспондента DW Павлюка Биковського

У Білорусі відпустили кореспондента DW Павлюка Биковського 10.08.2018

Кореспондента DW у Мінську Павлюка Биковського випустили після двох діб у СІЗО та допиту. Про наступ на свободу преси говорить дружина журналіста правозахисниця Ольга Биковська.
Коментар: Був би журналіст, а стаття в КК Білорусі знайдеться

Коментар: Був би журналіст, а стаття в КК Білорусі знайдеться 09.08.2018

Кримінальна справа про незаконний доступ до платного контенту держагентства Белта - це спроба залякати й дискредитувати незалежних білоруських журналістів і ЗМІ, впевнена Наталія Макушина.
В офісах білоруських новинних порталів tut.by і БелаПАН тривають обшуки

В офісах білоруських новинних порталів tut.by і БелаПАН тривають обшуки 07.08.2018

Головну редакторку білоруського новинного порталу tut.by затримали за підозрою в неправомірному доступі до інформації. В "Белта" заявили, що йдеться про підписку на новинну стрічку агенції.