Безробіття в ФРН впало до найнижчого з часів возз'єднання рівня

Кількість безробітних у Німеччині в червні скоротилася до рекордно низького з часів возз'єднання країни в 1990 році показника. Згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 29 червня, даними Федерального агентства праці, у цьому місяці було зареєстровано 2,276 мільйона безробітних, що на 40 тисяч менше ніж в травні 2018 року та на 197 тисяч менше ніж у червні 2017 року, повідомляє агентство dpa.

Загалом показник безробіття впав на 0,1 відсоткового пункта до п'яти відсотків. Федеральне агентство праці також зареєструвало в червні понад 805 тисяч вакансій, це на 74 тисячі більше ніж за рік до того. На ринку праці "сонячна погода", зазначив глава відомства Детлеф Шеле (Detlef Scheele). Він наголосив, що попит на робочі руки і далі збережеться, та припустив, що ближче до кінця року рівень безробіття впаде нижче п'яти відсотків.

Нагадаємо, що в оприлюдненому навесні прогнозі уряду зазначалося, що у 2018-2019 роках економічний бум у Німеччині триватиме без ризику "перегрівання" економіки. Влада сподівається протягом цього року скоротити кількість безробітних на мільйон, до рекордного мінімуму, а також відчутно підняти рівень заробітних плат.

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