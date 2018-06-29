 Безробіття в ФРН впало до найнижчого з часів возз′єднання рівня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2018

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Новини

Безробіття в ФРН впало до найнижчого з часів возз'єднання рівня

У Німеччині в червні зареєстрували рекордно низький показник безробіття з часів возз'єднання. Попит на робочу силу в країні зростає.

Безробіття в ФРН впало до рекордного з часів возз'єднання рівня

Кількість безробітних у Німеччині в червні скоротилася до рекордно низького з часів возз'єднання країни в 1990 році показника. Згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 29 червня, даними Федерального агентства праці, у цьому місяці було зареєстровано 2,276 мільйона безробітних, що на 40 тисяч менше ніж в травні 2018 року та на 197 тисяч менше ніж у червні 2017 року, повідомляє агентство dpa.

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Минулого року в Німеччині 3,26 мільйона людей мали понад одне місце роботи. (05.05.2018)

Загалом показник безробіття впав на 0,1 відсоткового пункта до п'яти відсотків. Федеральне агентство праці також зареєструвало в червні понад 805 тисяч вакансій, це на 74 тисячі більше ніж за рік до того. На ринку праці "сонячна погода", зазначив глава відомства Детлеф Шеле (Detlef Scheele). Він наголосив, що попит на робочі руки і далі збережеться, та припустив, що ближче до кінця року рівень безробіття впаде нижче п'яти відсотків.

Нагадаємо, що в оприлюдненому навесні прогнозі уряду зазначалося, що у 2018-2019 роках економічний бум у Німеччині триватиме без ризику "перегрівання" економіки. Влада сподівається протягом цього року скоротити кількість безробітних на мільйон, до рекордного мінімуму, а також відчутно підняти рівень заробітних плат.

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Дефіцит спеціалістів і трудова міграція в Німеччині

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    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

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    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Спеціаліст з обробки, аналізу та збереження даних

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    Інженер-робототехнік

    Ринок робототехніки котрий рік переживає бум, тож в осяжному майбутньому попит на таких фахівців тільки зростатиме. Серед кола їхніх завдань - розробка автоматизованих технічних систем, їхнє програмування та обслуговування. Інженер-робототехнік повинен розумітися на міждисциплінарному підході, а також володіти глибокими знаннями з електроніки, механіки, кібернетики та, звичайно, інформатики.

  • Менеджер з інформаційного моделювання будівель

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

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    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Оператор безпілотних літальних апаратів

    Пілот дронів - професія майбутнього. Такі фахівці сміливо можуть розраховувати на вакансію та високу зарплату в поважних компаніях. Особливо вони потрібні в рекламі нерухомості, аварійно-рятувальних службах, охороні довкілля, медицині, будівництві, на піротехнічних підприємствах. Головне завдання оператора безпілотних літальних апаратів - відеозйомка.

  • Менеджер з кіберспорту

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

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  • Мережевий юрист

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    Мережевий юрист

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    Автор: Наталія Корольова, Юлія Куценко


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Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

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