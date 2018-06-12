Безплатні квитки для молоді: у ЄС профінансують ще 20 тисяч подорожей

Єврокомісія надасть ще 20 тисячам молодих європейців можливість подорожі за кордон у межах ЄС. Прийом заявок розпочався в четвер, 2 травня, і триватиме до 16 травня. 18-річні громадяни Євросоюзу зможуть подорожувати у період з 1 серпня 2019 по 31 січня 2020 року.
Подорожі відбуваються в рамках програми DiscoverEU, запущеної минулого року. Нею вже змогли скористатися близько 30 тисяч молодих людей. "Я сподіваюся, що коли вони (молоді люди. - Ред.) стануть частиною DiscoverEU, це їх надихне бути активними у своїх громадах (...) Молодь - це майбутнє Європи, і критично важливо почути їхні голоси", - зауважив єврокомісар з питань освіти, культури, молоді та спорту Тібор Наврачич.
Подати заявку на сайті European Youth Portal можуть ті громадяни ЄС, які народилися між 2 липня 2000 року та 1 липня 2001 року. Заявку можна зробити на себе особисто або ж на подорож у групі до п'яти 18-річних людей. Молоді люди з особливими потребами також можуть брати участь - їм нададуть не лише квитки, але також і додаткову підтримку, наприклад квиток для людини, яка їх супроводжуватиме.
Під час подачі треба пройти невеликий тест з п'яти питань на знання Євросоюзу, виборів до Європарламенту, які відбудуться цього травня, а також інших ініціатив ЄС для молоді. Крім того, молодим людям поставлять додаткове запитання. Яке саме, в Єврокомісії не уточнили. На основі відповідей і будуть обрані переможці відбору. На кожну країну ЄС виділена певна квота квитків.
Переможці отримують безплатні квитки на подорож тривалістю до 30 днів. Усі інші витрати, зокрема проживання, мають покрити самі молоді люди. Переважно це будуть квитки на потяг, однак автобуси чи пороми також можливі. Квитки на літак будуть надаватися лише у виняткових ситуаціях. Купувати квитки буде організація, яку визначить Єврокомісія.
За даними Єврокомісії, минулого року на 30 тисяч квитків подали заявки близько 180 тисяч молодих людей. Майже 60 відсотків з тих, хто подали заявки, були жінками. У Німеччині на майже чотири тисячі подорожей було 34 тисячі охочих.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Франція
Гарно жити по-французьки - це обов'язково смачно їсти. Тож і етикет за столом відіграє тут велику роль. Пити французьке вино не годиться голосно й великими ковтками, вже не кажучи про чавкання і чмокання - це табу. М'ясо курки тримати руками не варто. Аби зігнути великий листок салату, скористайтеся ножем і виделкою. Доїдати всю порцію також не годиться - для пристойності залиште трохи на тарілці.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Німеччина
Німці вважаються особливо пунктуальними. Це стосується, звісно, не абсолютно всіх, однак частка правди у цьому є. Якщо хтось домовляється зустрітися з вами о 15-й годині, він має на увазі 15-ту годину. Той же, хто запізнюється на п'ять хвилин, нерідко вибачається і повідомляє про це дзвінком або повідомленням. Аби прибути вчасно, не гріх і трохи пробігтися.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Ісландія
У цій острівній країні з гарячими джерелами у жодному разі не варто ігнорувати правил користування басейнами! Зайшовши до приміщення басейну, варто одразу роззутися. Перш ніж стрибати в басейн, годиться прийняти душ, до того ж голими. Помийтеся ґрунтовно, користуючись гелем для душу, особливо звертаючи увагу на голову та сферу геніталій. Хто цього не зробить, ризикує неабияк розізлити ісландців.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Туреччина
Міміка й жести по-різному застосовуються у різних культурах. Тож обережніше із ними! Піднятий догори великий палець не завжди означає "Все супер!" У багатьох країнах Середнього Сходу це непристойна образа. А якщо ви до того ж рухаєте великим пальцем вгору і вниз - у Туреччині це означає запрошення до гомосексуальних практик.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Узбекистан
В Узбекистані неодружені пари мають право ночувати в одній кімнаті, наприклад, у готельному номері на двох, лише з 2019 року. Раніше ж така практика вважалася крамольною. Скасування старого правила є одним із заходів, які мають сприяти розвиткові міжнародного туризму в цій центральноазіатській країні.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Об'єднані Арабські Емірати
З алкоголем в Еміратах не жартують. Розпивання на вулиці карається законом. Якщо ви таки хочете пропустити чарчину, краще зробити це в готелі. Звертайте особливу увагу до вибір одягу й не одягайтеся занадто відкрито. Місцеві чоловіки, для прикладу, попри високу температуру повітря не носять шортів. До жінок під час привітання краще не торкатися, у тому числі варто утриматися від потиску руки.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Індія
Якщо ви щось їсте в Індії, зважайте на те, аби використовувати лише праву руку. Те ж саме стосується потиску руки, або якщо ви на щось показуєте. Ліва рука вважається в Індії нечистою, адже вона використовується для гігієни тіла.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Китай
Як же йти в гості без подарунка? Однак квіти краще з собою не брати, бо в Китаї їх приносять, як правило, лише якщо хтось помер. Порадуйте краще щось смачненьке - страву або напій із вашої батьківщини! Проте не дивуйтеся: із ввічливості китайці розкриють ваш подарунок лише після того, як ви підете.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Сінгапур
Тут усе має залишатися чистим! Не викидайте сміття на вулиці. Також не можна їсти, пити або курити на вокзалах або у транспортних засобах. Окрім того, заборонено випльовувати жувальні гумки на вулиці. Якщо ж ви хочете увічнити себе за допомогою графіті, краще тричі подумайте. Адже у Сінгапурі за це карають ударом палиці.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
США
У Сполучених Штатах Америки важливо не забувати про чайові. Адже обслуговуючий персонал живе практично за їхній рахунок. У ресторанах прийнято залишати від десяти до 20 відсотків від суми рахунку. Тоді як водії таксі розраховують на щонайменше 15 відсотків від вартості проїзду.
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Правила хорошого тону під час подорожі: на що варто звертати увагу
Ефіопія
А на що варто звертати увагу в Африці? В Ефіопії, наприклад, виявом симпатії є взаємне годування. Тож дозвольте це зробити вашому візаві, якщо хочете бути ґречними. Навіть якщо ви не знаєте того чи іншого звичаю країни, до якої завітали, є універсальний рецепт - поважайте чужу культуру і намагайтеся, за можливості, підлаштуватися під чужі звичаї.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Інна Завгородня