Безплатні квитки для молоді: у ЄС профінансують ще 20 тисяч подорожей

Єврокомісія надасть ще 20 тисячам молодих європейців можливість подорожі за кордон у межах ЄС. Прийом заявок розпочався в четвер, 2 травня, і триватиме до 16 травня. 18-річні громадяни Євросоюзу зможуть подорожувати у період з 1 серпня 2019 по 31 січня 2020 року.

Подорожі відбуваються в рамках програми DiscoverEU, запущеної минулого року. Нею вже змогли скористатися близько 30 тисяч молодих людей. "Я сподіваюся, що коли вони (молоді люди. - Ред.) стануть частиною DiscoverEU, це їх надихне бути активними у своїх громадах (...) Молодь - це майбутнє Європи, і критично важливо почути їхні голоси", - зауважив єврокомісар з питань освіти, культури, молоді та спорту Тібор Наврачич.

Подати заявку на сайті European Youth Portal можуть ті громадяни ЄС, які народилися між 2 липня 2000 року та 1 липня 2001 року. Заявку можна зробити на себе особисто або ж на подорож у групі до п'яти 18-річних людей. Молоді люди з особливими потребами також можуть брати участь - їм нададуть не лише квитки, але також і додаткову підтримку, наприклад квиток для людини, яка їх супроводжуватиме.

Під час подачі треба пройти невеликий тест з п'яти питань на знання Євросоюзу, виборів до Європарламенту, які відбудуться цього травня, а також інших ініціатив ЄС для молоді. Крім того, молодим людям поставлять додаткове запитання. Яке саме, в Єврокомісії не уточнили. На основі відповідей і будуть обрані переможці відбору. На кожну країну ЄС виділена певна квота квитків.

Переможці отримують безплатні квитки на подорож тривалістю до 30 днів. Усі інші витрати, зокрема проживання, мають покрити самі молоді люди. Переважно це будуть квитки на потяг, однак автобуси чи пороми також можливі. Квитки на літак будуть надаватися лише у виняткових ситуаціях. Купувати квитки буде організація, яку визначить Єврокомісія.

За даними Єврокомісії, минулого року на 30 тисяч квитків подали заявки близько 180 тисяч молодих людей. Майже 60 відсотків з тих, хто подали заявки, були жінками. У Німеччині на майже чотири тисячі подорожей було 34 тисячі охочих.