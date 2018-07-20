Безлади у Франції після перемоги збірної Алжиру: майже 300 затриманих

Загалом 282 особи затримали у Франції після заворушень, котрі виникли в ніч на понеділок, 15 липня, та були викликані виходом збірної Алжиру у фінал Кубка Африки з футболу. Святкування супроводжувалися сутичками та випадками хуліганства, повідомили у французькому міністерстві внутрішніх справ. З усіх затриманих 249 осіб помістили під варту.

Безлади під час святкування почалися одразу після того, як алжирці перемогли збірну Нігерії у півфіналі Кубка Африки, що відбувається в Єгипті, з рахунком 2:1. Затримання мали місце в різних містах Франції, зокрема в Парижі, Марселі та Ліоні, зазначили в правоохоронному відомстві. У столиці Франції було затримамно близько 50 осіб, виникли сутички між вболівальниками збірної Алжиру та поліцією на Єлисейських полях. Десятки автомобілів було спалено уночі в Ліоні, повідомляє агентство AFP.

Кількома днями раніше фанати збірної Алжиру вже влаштовували безлади в Парижі, зокрема трощили та грабували крамниці. Тоді приводом стала перемога алжирців у чвертьфіналі над збірною Кот-д’Івуару в серії пенальті. У фіналі Кубка Африки 19 липня збірна Алжиру зіграє з командою Сенегалу.

Париж і Марсель є містами з найбільшим зосередженням алжирської меншини. Святкування футбольних перемог подекуди призводять тут до безладів і заворушень.

Напередодні у Франції відзначали національне свято - День взяття Бастилії. У столиці країни відбулися в цей день й несанкціоновані акції, переважно представників руху "жовтих жилетів". У Парижі було затримано понад 170 осіб.