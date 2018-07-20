 Безлади у Франції після перемоги збірної Алжиру: майже 300 затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2019

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Безлади у Франції після перемоги збірної Алжиру: майже 300 затриманих

Більшість фанатів, котрі надто бурхливо святкували перемогу футболістів Алжиру над Нігерією на Кубку Африки, залишили під вартою.

Уболівальники збірної Алжиру на Єлисейських полях, 11 липня 2019 року

Уболівальники збірної Алжиру на Єлисейських полях, 11 липня 2019 року

Загалом 282 особи затримали у Франції після заворушень, котрі виникли в ніч на понеділок, 15 липня, та були викликані виходом збірної Алжиру у фінал Кубка Африки з футболу. Святкування супроводжувалися сутичками та випадками хуліганства,  повідомили у французькому міністерстві внутрішніх справ. З усіх затриманих 249 осіб помістили під варту.

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Після перемоги французької збірної на Чемпіонаті світу з футболу в багатьох містах Франції вболівальники влаштували бійки з поліцією. Правоохоронці у відповідь застосовували сльозогінний газ та водомети. (16.07.2018)

У французькому Нанті вже 4 ночі поспіль не вщухають заворушення після того, як поліцейський застрелив чоловіка. Правоохоронець каже, що випадково вистрелив. (07.07.2018)

Після військового параду учасники руху "жовтих жилетів" намагалися перекрити Єлисейські поля та влаштували сутички з поліцією. Правоохоронці затримали 175 осіб. (14.07.2019)

Безлади під час святкування почалися одразу після того, як алжирці перемогли збірну Нігерії у півфіналі Кубка Африки, що відбувається в Єгипті, з рахунком 2:1. Затримання мали місце в різних містах Франції, зокрема в Парижі, Марселі та Ліоні, зазначили в правоохоронному відомстві. У столиці Франції було затримамно близько 50 осіб, виникли сутички між вболівальниками збірної Алжиру та поліцією на Єлисейських полях. Десятки автомобілів було спалено уночі в Ліоні, повідомляє агентство AFP. 

Кількома днями раніше фанати збірної Алжиру вже влаштовували безлади в Парижі, зокрема трощили та грабували крамниці. Тоді приводом стала перемога алжирців у чвертьфіналі над збірною Кот-д’Івуару в серії пенальті. У фіналі Кубка Африки 19 липня збірна Алжиру зіграє з командою Сенегалу.

Париж і Марсель є містами з найбільшим зосередженням алжирської меншини. Святкування футбольних перемог подекуди призводять тут до безладів і заворушень.

Напередодні у Франції відзначали національне свято - День взяття Бастилії. У столиці країни відбулися в цей день й несанкціоновані акції, переважно представників руху "жовтих жилетів". У Парижі було затримано понад 170 осіб.

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