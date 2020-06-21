 Безлади в Штутгарті: сутички хуліганів з поліцією та розтрощені вітрини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2020

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Безлади в Штутгарті: сутички хуліганів з поліцією та розтрощені вітрини

Сотні молодих людей, що діяли невеликими групами, трощили магазини та автомобілі в центрі Штутгарта і вступали в сутички з поліцією. Під час безладів ушкодження отримали понад десяток поліцейських.

Поліція в центрі Штутгарта біля розгромленого магазину

Поліція в центрі Штутгарта біля розгромленого магазину

У німецькому Штутгарті в ніч на неділю, 21 червня, кілька сотень хуліганів, що пересувалися невеликими групами, влаштували безлади в центрі міста. На поширених у соцмережі Twitter відеозаписах видно, як молоді люди трощать вітрини магазинів і виривають каміння з бруківки. За інформацією поліції Штутгарта, хулігани також виносили товари з розгромлених магазинів.

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Найзапекліші події розгорталися на площі Шльосплац і на вулиці Кеніґсштрасе, що вважаються найпопулярнішими для шопінгу в цьому південнонімецькому місті. За даними поліції, від дій хуліганів постраждали чимало магазинів, зокрема тих, що торгують мобільними телефонами та аксесуарами до них, крамниці одягу та взуття, щонайменше один заклад громадського харчування. Хулігани, переважна більшість з яких були із закритими обличчями, також палицями трощили поліцейські автомобілі. 

Наслідки безладів у Штутгарті

Від безладів постраждали чимало магазинів

Правоохоронці затримали понад 20 учасників заворушень. Під час сутичок ушкодження отримали понад десяток поліцейських. До ранку 21 червня заворушення вщухли, однак поліція й надалі працює в посиленому складі.

Приводом для безладів стала спроба поліцейського контролю через провопорушення, пов'язане з наркотиками. Молодики, які головно збираються в районі озера Екензее в центрі міста, об'єдналися та почали чинити опір правоохоронцям. Останні змушені були мобілізувати на підмогу до 200 поліцейських з прилеглих до Штутгарта населених пунктів.

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