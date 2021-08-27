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У світі існує близько 20 тисяч видів бджіл. Бджоли відіграють важливу роль у запиленні квіткових рослин. Останніми роками надходять повідомлення про масову загибель бджіл внаслідок отруєння інсектицидами. Держави Євросоюзу підтримали цілковиту заборону на використання просто неба трьох інсектицидів, які входять до групи неонікотиноїдів та завдають шкоди бджолам. Ідеться про імідаклоприд, клотіанідін і тіаметоксам. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.