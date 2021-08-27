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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "бджоли".
У світі існує близько 20 тисяч видів бджіл. Бджоли відіграють важливу роль у запиленні квіткових рослин. Останніми роками надходять повідомлення про масову загибель бджіл внаслідок отруєння інсектицидами. Держави Євросоюзу підтримали цілковиту заборону на використання просто неба трьох інсектицидів, які входять до групи неонікотиноїдів та завдають шкоди бджолам. Ідеться про імідаклоприд, клотіанідін і тіаметоксам. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.Франція: хто краде медоносних бджіл.
Україна - неймовірний, хоч і недооцінений іноземними туристами, край для літнього відпочинку, запевняє відома відеоблогерка Ева Зу Бек. Вона відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.
У Мілані розміщують дизайнерські вулики для одного мільйона медоносних бджіл. Жителі міста також матимуть змогу відвідувати заняття з бджільництва у громадському парку серед вуликів. За словами організаторів, людям є чого повчитися у бджіл.
На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Німецькі села під загрозою зникнення через видобуток вугілля. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.