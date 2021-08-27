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Бджоли

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "бджоли".

У світі існує близько 20 тисяч видів бджіл. Бджоли відіграють важливу роль у запиленні квіткових рослин. Останніми роками надходять повідомлення про масову загибель бджіл внаслідок отруєння інсектицидами. Держави Євросоюзу підтримали цілковиту заборону на використання просто неба трьох інсектицидів, які входять до групи неонікотиноїдів та завдають шкоди бджолам. Ідеться про імідаклоприд, клотіанідін і тіаметоксам. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Штучні вулики з переробленого пластика врятують бджіл від паразитів? (27.08.2021) 27.08.2021

Німецькі розробники, схоже, знайшли спосіб захистити колонії бджіл від паразитів. Це вулики… з переробленого пластику!

Як бджоли ліплять скульптури з воску (07.07.2021) 07.07.2021

Словацький митець навчив бджіл мистецтву скульптури. Він розробляє ідею і створює каркас, а далі віддає це ...у лапки бджіл. І ті створюють шедеври.

Хто краде медоносних бджіл у Франції - Європа у фокусі (відео)

Хто краде медоносних бджіл у Франції - "Європа у фокусі" (відео) 28.06.2021

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти-журналісти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.

Крадіжка бджіл: як з цим борються пасічники у Франції - "Європа у фокусі" (28.06.2021) 28.06.2021

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.Франція: хто краде медоносних бджіл.
Українські Карпати очима іноземця: куди поїхати відпочити улітку (25.06.2021)

Українські Карпати очима іноземця: куди поїхати відпочити улітку (25.06.2021) 25.06.2021

Україна - неймовірний, хоч і недооцінений іноземними туристами, край для літнього відпочинку, запевняє відома відеоблогерка Ева Зу Бек. Вона відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.

Чому треба рятувати не медоносних, а диких бджіл? (відео)

Чому треба рятувати не медоносних, а диких бджіл? (відео) 15.06.2021

Думаєте, медоносні бджоли зникають? І що більше у нас вуликів, то краще? Радимо переглянути це уявлення. Чому медоносні бджоли не є героями бджолиного світу, і на що нам варто перенаправити свої зусилля?

Вимирання бджіл: чому ми рятуємо не тих бджіл (11.06.2021) 11.06.2021

Думаєте, медоносні бджоли зникають? І що більше у нас вуликів, то краще? Радимо переглянути це уявлення. Дивіться, чому медоносні бджоли не є героями бджолиного світу, і на що нам варто перенаправити свої зусилля.

Вулики і мед як у давнину: як в Україні розводять диких бджіл (20.05.2021) 20.05.2021

Традиції бджільництва в Україні, однієї з головних виробниць меду в Європі, сягають середньовіччя. В давнину українці збирали лісовий мед в дуплах дерев. А тепер роблять диким бджолам роблять вулики з колод.

Готель для одиноких диких бджіл (05.05.2021) 05.05.2021

Одинока дика бджола шукає, де переночувати… У Колумбії про це вже подбали і збудували спеціальні бджолині готелі. Дивіться самі!

Дизайнерські вулики для бджіл у Мілані (27.04.2021) 27.04.2021

У Мілані розміщують дизайнерські вулики для одного мільйона медоносних бджіл. Жителі міста також матимуть змогу відвідувати заняття з бджільництва у громадському парку серед вуликів. За словами організаторів, людям є чого повчитися у бджіл.

Унікальні кадри життя бджіл усередині стільників (13.04.2021) 13.04.2021

Зазирніть у життя європейської медоносної бджоли у вулику. Німецькі дослідники зняли унікальне відео, як бджоли відкладають яйця, збирають пилок та годують личинок.

Що таке "шалений" мед і як ним лікуються? (11.09.2020) 11.09.2020

Мед вважається цілющим природним засобом у багатьох країнах світу. У Туреччині в пошані так званий "шалений" мед. Вважається, що він нормалізує тиск і лікує горло. Але є й "шалені" побічні дії. Дивіться самі!

Німецькі села зникають через видобуток вугілля - Європа у фокусі (відео)

Німецькі села зникають через видобуток вугілля - "Європа у фокусі" (відео) 07.09.2020

На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.

Що робити, якщо надокучають оси?

Що робити, якщо надокучають оси? 07.09.2020

Навіть якщо ви не страждаєте на апіфобію, тобто не маєте ірраціонального страху перед бджолами і осами, ці комахи можуть сильно заважати спілкуванню або відпочинку на свіжому повітрі. Що робити?

Як німецькі села зникають через видобуток вугілля - "Європа у фокусі" (07.09.2020) 07.09.2020

На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Німецькі села під загрозою зникнення через видобуток вугілля. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.

Джмелі напрокат - вигідний бізнес? (07.08.2020) 07.08.2020

Комах у світі щороку стає менше. Зокрема скорочення популяції бджіл знижує врожайність. Аби вирішити проблему запилення рослин, шведська пасічниця почала розводити джмелів, аби здавати їх в оренду фермерам.
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