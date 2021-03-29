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Бахчисарай

Бахчисарай – місто в Криму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бахчисарай".

Бахчисарай - місто в Україні. Бахчисарай є адміністративним центром Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим. Станом на 1 січня 2014 року в Бахчисарай проживало понад 26 тисяч осіб. 25 відсотків населення цього міста - кримські татари. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Криму пенсіонерку засудили за роботу на українську розвідку

У Криму пенсіонерку засудили за роботу на українську розвідку 29.03.2021

Суд у Севастополі визнав доведеним, що кримська пенсіонерка працювала на розвідку України й передавала їй відомості про авіаційний полк Чорноморського флоту.
Доля Ханського палацу в Бахчисараї: Україна хоче звернутись до міжнародних судів

Доля Ханського палацу в Бахчисараї: Україна хоче звернутись до міжнародних судів 19.03.2019

Україна збирає факти руйнування окупаційною владою Криму Ханського палацу в Бахчисараї. Меджліс кримськотатарського народу заявляє, що Росія блокує доступ міжнародних експертів до пам'ятки.
Бахчисарайська справа Хізб ут-Тахрір: у РФ винесли вироки

Бахчисарайська справа "Хізб ут-Тахрір": у РФ винесли вироки 24.12.2018

Суд РФ засудив чотирьох осіб з Бахчисарая, що в анексованому РФ Криму, до тривалого позбавлення волі. Їх звинуватили в участі в осередку забороненої в РФ ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".
Активісти закликають ЮНЕСКО врятувати Ханський палац у Бахчисараї

Активісти закликають ЮНЕСКО врятувати Ханський палац у Бахчисараї 14.12.2018

Захисники культурних пам'яток Криму звернулися до ЮНЕСКО щодо порятунку Ханського палацу в Бахчисараї. Звернення підписали понад 5000 осіб в Україні та Канаді.

Україна просить ЮНЕСКО вплинути на РФ через Ханський палац у Бахчисараї

Україна просить ЮНЕСКО вплинути на РФ через Ханський палац у Бахчисараї 05.11.2017

Міністерство культури України занепокоєне через роботи в Ханському палаці в Бахчисараї і звернулося через це до ЮНЕСКО. У музеї запевняють, що Росія турбується про збереження пам'ятки.
У Бахчисараї заарештували шістьох кримських татар

У Бахчисараї заарештували шістьох кримських татар 14.04.2017

Кримських татар, затриманих в анексованому Росією Бахчисараї, засудили до різноманітніх термінів арешту за обвинуваченням у зв'язках із забороненою в РФ ісламістською організацією "Хізб ут-Тахрір" та опорі поліції.
Кримські татари: Живемо, як на пороховій діжці

Кримські татари: "Живемо, як на пороховій діжці" 13.09.2016

Відтоді, як Росія анексувала український півострів, кримські татари, які там залишилися, живуть у постійному страсі. Репортаж DW з Криму.

Вижити в депортації і знов втратити Крим: історія однієї родини (18.05.2016) 18.05.2016

80-річні дідусі та бабусі вимушені знов залишати свій Крим. Кримські татари проводять паралелі з 1944 роком.

72 роки по депортації: кримські татари знову без Криму – DW Новини (18.05.2015) 18.05.2016

З чим Україна виходить на ринки ЄС? Європейці не квапляться позбутися атомної енергетики.

Як живеться в Криму без світла 08.12.2015

Внаслідок енергетичної блокади більша частина анексованого Росією півострова залишається у темряві. Як за таких умов дають собі раду мешканці? Репортаж DW.