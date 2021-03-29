Бахчисарай – місто в Криму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бахчисарай".

Бахчисарай - місто в Україні. Бахчисарай є адміністративним центром Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим. Станом на 1 січня 2014 року в Бахчисарай проживало понад 26 тисяч осіб. 25 відсотків населення цього міста - кримські татари. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.