 ″Батьківщина″ Тимошенко переходить в опозицію до партії Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2019

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Новини

"Батьківщина" Тимошенко переходить в опозицію до партії Зеленського

Після ухвалення Верховною Радою України законопроєкту про зняття мораторію з продажу землі лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про перехід в опозицію до правлячої партії "Слуга народу".

Юлія Тимошенко заявила, що її фракція Батьківщина у Раді переходить в опозицію

Юлія Тимошенко заявила, що її фракція "Батьківщина" у Раді переходить в опозицію

Очільниця фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України Юлія Тимошенко у середу, 13 листопада, заявила про перехід в опозицію до правлячої пропрезидентської партії "Слуга народу". "Наша команда заявляє про перехід партії "Батьківщина" в опозицію до політики знищення України, в опозицію до політики продовження епохи бідності", - цитує Тимошенко агенція "Інтерфакс-Україна".

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Партія "Батьківщина" братиме участь у парламентських виборах 21 липня самостійно. Політсила не перебуває в опозиції до президента Володимира Зеленського, а хоче йому "допомогти", каже Юлія Тимошенко. (29.05.2019)

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила, що обговорювала з президентом дострокові парламентські вибори. (12.06.2019)

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді України вважає, що, погодившись на "формулу Штайнмаєра", Україна потрапила в пастку Кремля. Партії "Голос" та "Батьківщина" вимагають від президента України пояснень. (01.10.2019)

Причиною такого рішення політикиня назвала прийнятий у середу у першому читанні законопроєкт про продаж сільськогосподарської землі в Україні. Документ, за її твердженнями, "суперечить національним інтересам України". Тимошенко наголосила, що "Батьківщина" не підтримує розпродаж землі і приватизацію стратегічних об'єктів".

Після перемоги на парламентських виборах у липні "Батьківщина" не переходила в опозицію до однопартійної більшості "Слуги народу". Утім, партія від початку висловлювалася проти озвучених владою планів із лібераліхації земельного ринку. Прийняття земельного законопроєкту в першому читанні Тимошенко назвала переходом "усіх червоних ліній" з боку президента України Володимира Зеленського.

Раніше в середу Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Він передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності з 1 жовтня 2020 року. Водночас встановлюються обмеження на купівлю землі іноземцями до 1 січня 2024 року.

За законопроєкт проголосували лише депутати від "Слуги народу" та низка позафракційних.  

Дивитись відео 01:40

Головні міфи про продаж землі в Україні (12.11.2019)

Дивитись відео 04:17

Якщо дозволити продаж землі: головні міфи мораторію (24.01.2019)

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Головні міфи про продаж землі в Україні (12.11.2019)  

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