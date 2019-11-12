"Батьківщина" Тимошенко переходить в опозицію до партії Зеленського

Очільниця фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України Юлія Тимошенко у середу, 13 листопада, заявила про перехід в опозицію до правлячої пропрезидентської партії "Слуга народу". "Наша команда заявляє про перехід партії "Батьківщина" в опозицію до політики знищення України, в опозицію до політики продовження епохи бідності", - цитує Тимошенко агенція "Інтерфакс-Україна".

Причиною такого рішення політикиня назвала прийнятий у середу у першому читанні законопроєкт про продаж сільськогосподарської землі в Україні. Документ, за її твердженнями, "суперечить національним інтересам України". Тимошенко наголосила, що "Батьківщина" не підтримує розпродаж землі і приватизацію стратегічних об'єктів".

Після перемоги на парламентських виборах у липні "Батьківщина" не переходила в опозицію до однопартійної більшості "Слуги народу". Утім, партія від початку висловлювалася проти озвучених владою планів із лібераліхації земельного ринку. Прийняття земельного законопроєкту в першому читанні Тимошенко назвала переходом "усіх червоних ліній" з боку президента України Володимира Зеленського.

Раніше в середу Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Він передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності з 1 жовтня 2020 року. Водночас встановлюються обмеження на купівлю землі іноземцями до 1 січня 2024 року.

За законопроєкт проголосували лише депутати від "Слуги народу" та низка позафракційних.

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