Батьки проти вчителів: як боротися з агресією в українських школах (відео)

Це відео зняли на Чернігівщині: матір кидається на вчительку і б’є її, аби примусити йти на батьківські збори. А це Київ: батько учня вирішив помститися вчителю фізкультури та жорстоко побив його через те, що він накричав на його сина. Шоковані й обурені вчителі вийшли на вулицю з акцією протесту і вимагають від держави захисту від агресивних школярів та їхніх батьків. До них приєдналися колеги з інших київських шкіл.