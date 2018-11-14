Барньє: В ЄС підтримують проект угоди щодо Brexit

Представники Євросоюзу підтримують проект угоди щодо виходу Великобританії зі спільноти, заявив у понеділок, 19 листопада, головний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє.

"Міністри (члени Ради ЄС. - Ред.) згодні з пакетом в цілому, зокрема, що стосується упорядкованого виходу. Нам ще належить визначити внутрішню процедуру щодо продовження перехідного періоду", - сказав він після засідання Ради ЄС, додавши, що проект щодо Brexit є "справедливим та збалансованим", цитує агенція Reuters.

Барньє зазначив, що питання можливого продовження перехідного періоду після виходу Великобританії з ЄС має бути також узгоджено до 25 листопада, на яке запланований позачерговий саміт ЄС. За його словами, продовження цього періоду може бути лише одноразовим та обмеженим. Він зазначив, що Великобританії доведеться внески в ЄС, якщо вона залишиться в митному союзі та єдиному ринку блоку довше, ніж передбачений нині перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року.

За словами Барньє, Євросоюз готовий до компромісу, щоб уникнути жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією. "І, нарешті, ця угода дає можливість упорядкованого виходу, який в інтересах усіх. Він дозволить відкрити шлях до амбіційного партнерства", - зазначив він.

Як повідомлялось, ввечері 14 листопада Тереза Мей заявила, що міністри її кабінету підтримали чорновий варіант угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу. Після цього кілька представників британського уряду подали у відставку. За словами прибічників "жорсткого" Brexit, чернетка угоди "виявилася гіршою, ніж очікувалося, і не відповідає обіцянкам, даним народу прем'єр-міністеркою".