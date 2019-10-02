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Лялька Барбі - одна з найпопулярніших ляльок у світі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Барбі".
Барбі вважається однією з найбільш популярніших у світі ляльок. Лялька Барбі виробляється американською фірмою Mattel, починаючи від кінця 1950-х років. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У продажу з'явилися гендерно-нейтральні ляльки Барбі. Їхня головна особливість - відсутність яскраво вираженої статі. Зовнішність ляльки можна змінювати за бажанням. У комплекті - хлопчачий та дівчачий одяг, а також короткі та довгі перуки.