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Барбі

Лялька Барбі - одна з найпопулярніших ляльок у світі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Барбі".

Барбі вважається однією з найбільш популярніших у світі ляльок. Лялька Барбі виробляється американською фірмою Mattel, починаючи від кінця 1950-х років. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Гендерно-нейтральна Барбі проти стереотипів (02.10.2019) 02.10.2019

У продажу з'явилися гендерно-нейтральні ляльки Барбі. Їхня головна особливість - відсутність яскраво вираженої статі. Зовнішність ляльки можна змінювати за бажанням. У комплекті - хлопчачий та дівчачий одяг, а також короткі та довгі перуки.
У гостях у власниці найбільшої в світі колекції Барбі

У гостях у власниці найбільшої в світі колекції Барбі 13.02.2019

13 лютого 1959 року в США вперше з'явилася лялька Барбі. Сьогодні найбільша в світі колекція Барбі належить власниці з Німеччини. DW зустрілася з колекціонеркою.

У США випустили першу Барбі в хіджабі (14.11.2017) 14.11.2017

В США вперше презентували Барбі в хіджабі. Присвятили ляльку фехтувальниці Ібтіхадж Мухаммад - чемпіонці, що виступила на Олімпійських іграх в мусульманському головному уборі.

Навіщо Порошенко летить до Меркель? - DW Новини (29.01.2016) 29.01.2016

Чи продовжить ЄС санкції проти урядовців Януковича? Пожорсткішання правил для біженців у Німеччині.

DW Новини за 100 секунд (29.01.2016) 29.01.2016

Правляча коаліція узгодила посилення правил для біженців. Фінляндія планує масову депортацію біженців. Парламент Польщі прийняв законопроект, за яким прокуратура підпорядовуватиметься мінюсту.
Жінка мрії: бездітна кар’єристка із п’ятим розміром грудей

Жінка мрії: бездітна кар’єристка із п’ятим розміром грудей 25.02.2015

Вона вічно молода та бездоганно убрана. Гроші на свій рожевий дім вона заробила самостійно. Чоловік для неї друг, але не більше. Барбі робить кар’єру і не має часу на створення сім’ї.
Бестселери іграшкового світу

"Бестселери" іграшкового світу 03.07.2014

Не одне покоління виросло з Барбі, Міккі-маусом та конструктором Lego. Обсяги продажів улюблених іграшок незмінно високі. От тільки відоме мишеня Diddl цього року покине полиці магазинів назавжди.

Будинок Барбі в Берліні 22.05.2013

Яскравою рожевою плямою посеред берлінських висоток вигулькнула незвична будівля. Це будинок Барбі, який простоїть у столиці Німеччини до кінця серпня цього року.
Greenpeace: Лялька Барбі знищує тропічні ліси

Greenpeace: Лялька Барбі знищує тропічні ліси 22.06.2011

Міжнародна природоохоронна організація Greenpeace йде у наступ на виробника ляльок Барбі – компанію Mattel. Екологи стверджують, що Mattel закуповує картонні упаковки, зроблені з індонезійської деревини дощових лісів.