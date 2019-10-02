Жінка мрії: бездітна кар’єристка із п’ятим розміром грудей

Вона вічно молода та бездоганно убрана. Гроші на свій рожевий дім вона заробила самостійно. Чоловік для неї друг, але не більше. Барбі робить кар’єру і не має часу на створення сім’ї.