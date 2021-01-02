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Банківська сфера

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "банківська сфера".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На тлі коронавірусу жителі Німеччині заощадили рекордну суму грошей

На тлі коронавірусу жителі Німеччині заощадили рекордну суму грошей 02.01.2021

Фінансові активи приватних домогосподарств у Німеччині зросли за 2020 рік до рекордних 7,1 трильйона євро. Жителі ФРН відкладали в середньому 16-17 євро з кожної заробленої сотні.
Верховна Рада ухвалила антиколомойський закон

Верховна Рада ухвалила "антиколомойський" закон 13.05.2020

Депутати Верховної Ради України підтримали законопроєкт про банківську діяльність. За його ухвалення у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних обранців.
Валютна лібералізація: НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів

Валютна лібералізація: НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів 09.07.2019

НБУ зробив ще один крок на шляху валютної лібералізації, скасувавши всі обмеження на репатріацію дивідендів. У регуляторі запевняють, що цим покращують інвестиційний клімат і що цей крок істотно не вплине на ринок.
Ощадбанк заявляє про виграш суду проти Росії через анексію Криму

"Ощадбанк" заявляє про виграш суду проти Росії через анексію Криму 26.11.2018

За повідомленням "Ощадбанку", Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив задовольнити вимогу щодо компенсації збитків банку, завданих внаслідок анексії Криму. Сума відшкодування - 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки.
Голова Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей

Голова Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей 19.09.2018

Більшість транзакцій, що пройшли через естонську "дочку" Danske Bank, слідство визнало підозрілими. Їхня загальна сума - 200 мільярдів євро.

Трамп підписав декрети про дерегуляцію фінансової сфери

Трамп підписав декрети про дерегуляцію фінансової сфери 03.02.2017

Один з декретів, підписаних президентом США Дональдом Трампом, передбачає перегляд закону, який мав запобігти повторенню фінансової кризи 2008 року.
Єврокомісія дозволила італійському уряду надати допомогу банку Monte dei Paschi

Єврокомісія дозволила італійському уряду надати допомогу банку Monte dei Paschi 29.12.2016

Допомога з боку італійського уряду банку Monte dei Paschi di Siena не суперечитиме нормам ЄС, вирішили в Єврокомісії. Утім, у Брюсселі наголошують, що йдеться не про докапіталізацію банку.
Банківська сфера: без європейської перспективи нема й бізнесу

Банківська сфера: без європейської перспективи нема й бізнесу 01.02.2013

Австрійська фінансова група Erste Group махнула на Україну рукою, оскільки ця держава не має перспективи найближчим часом приєднатися до ЄС. Експерти не виключають, що з України йтимуть й інші західні банки.
«Велика двадцятка» сигналізує зміни в глобальній економіці

«Велика двадцятка» сигналізує зміни в глобальній економіці 12.11.2010

Лідери держав та урядів двадцяти провідних індустріальних країн та країн з перехідною економікою досягли принципової домовленості щодо жорсткіших правил у банківській сфері. В Сеулі в п’ятницю завершився саміт G20.

Банківська сфера: інтернаціональний шлюб 13.06.2005