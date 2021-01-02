Банківська сфера

Валютна лібералізація: НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів

НБУ зробив ще один крок на шляху валютної лібералізації, скасувавши всі обмеження на репатріацію дивідендів. У регуляторі запевняють, що цим покращують інвестиційний клімат і що цей крок істотно не вплине на ринок.