 Балкани і Центральну Європу засипало снігом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2019

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Новини

Балкани і Центральну Європу засипало снігом

Через рясні снігопади на Балканах зачинені десятки шкіл. Почастішали автомобільні затори. У Болгарії під лавиною загинули двоє сноубордистів.

Гори в Болгарії

Двоє сноубордистів загинули в Болгарії в Пірінських горах під лавиною, яку вони самі ж і спричинили. Трагедія сталася вранці у п'ятницю, 11 січня, в районі гірськолижного курорту Банско.

Сноубордисти перебували за межами офіційних гірськолижних трас, передає інформагенція dpa з посиланням на болгарські ЗМІ. Лавина, яка почалася під час їхнього спуску, сталася вперше цієї зими в Болгарії. Загиблим сноубордистам було від 20 до 30 років. Вони проігнорували попередження метеорологів про підвищену небезпеку сходження лавин, яку оголосили кілька днів тому.

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У баварських Альпах через інтенсивний снігопад різко зросла небезпека сходження лавин. У деяких місцях випало понад метр нового снігу. (06.01.2019)

На узбережжя Північного моря насувається шторм "Беньямін". На півдні Німеччини через снігопади закриті школи та обмежений рух транспорту. (08.01.2019)

Сотні рейсів у другому найбільшому аеропорту Німеччини - Мюнхенському - скасували та затримали. Працює тільки одна злітно-посадкова смуга. (05.01.2019)

Водночас неподалік від Банско знайшли п'ятьох підлітків із Сербії, які зникли кілька днів тому. 15-річні діти перебували за межами офіційних гірськолижних трас. Рятувальники провели "надзвичайно ризиковану" операцію, повідомив очільник болгарського Червоного Хреста Христо Григоров. Урятованих підлітків доправили до лікарні на санях.

Снігопади на Балканах

Цього тижня на Балканах тривають рясні снігопади. На південному заході Сербії десятки шкіл припинили роботу. Окремі села опинилися без електрики. Почастішали дорожні затори. У Албанії близько 2000 солдатів розчищають засніжені автошляхи.

У столиці Чорногорії - Подгориці - вперше за дев'ять років у січні випав сніг, повідомляє AP з посиланням на місцевого метеоролога. У перші десять днів Нового року в цій країні температура повітря опустилася до рекордно низького рівня.

Негода в Центральній Європі

Негода посилюється й у Центральній Європі. 11 січня в найбільшому аеропорту Німеччини - у Франкфурті-на-Майні - скасували близько 120 рейсів. У другому найбільшому аеропорту країни - Мюнхенському - скасували 90 рейсів, пише dpa.

На один із готелів на сході Швейцарії в четвер зійшла лавина. Троє людей отримали легкі поранення.

У Центральній Австрії військові гелікоптери врятували 66 німецьких підлітків, які на кілька днів застрягли в гірському будиночку. У Зальцбурзі 11 січня закриті для відвідувачів усі парки, публічні сади, дитячі майданчики і цвинтарі через побоювання, що деякі дерева можуть упасти під вагою снігу.

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Сердита зима: південну Німеччину засипало снігом (10.01.2019)

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Сердита зима: південну Німеччину засипало снігом (10.01.2019)  

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