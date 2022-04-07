Баку - столиця Азербайджанської Республіки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Баку".

Баку є столицею Азербайджану. Місто розташовано на березі Каспійського моря. В Баку проживає понад 2 мільйона 200 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.