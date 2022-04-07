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Баку

Баку - столиця Азербайджанської Республіки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Баку".

Баку є столицею Азербайджану. Місто розташовано на березі Каспійського моря. В Баку проживає понад 2 мільйона 200 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору

У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору 07.04.2022

За підсумками зустрічі з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном президент Євроради повідомив про домовленості щодо подолання напруги та заходи щодо зміцнення довіри і мирного співіснування Азербайджану та Вірменії.
Баку і Москва обмінюються звинуваченнями щодо Карабаху

Баку і Москва обмінюються звинуваченнями щодо Карабаху 27.03.2022

Міністерство оборони Азербайджану відкинуло твердження Міноборони РФ про те, що азербайджанські сили увійшли до зони відповідальності російських миротворців у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці.
Брюссель закликав Азербайджан збільшити постачання газу до Європи

Брюссель закликав Азербайджан збільшити постачання газу до Європи 05.02.2022

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала Баку збільшити щорічне постачання газу до ЄС до 10 мільярдів кубометрів. Азербайджан вона назвала "надійним постачальником енергії".
Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах

Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах 09.12.2021

Про стрілянину на кордоні повідомляють оборонні відомства Азербайджану та Вірменії. Раніше суд ООН зобов'язав Баку та Єреван вжити всіх заходів, щоб уникнути ескалації конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Вірменія та Азербайджан повідомляють про стрілянину на кордоні

Вірменія та Азербайджан повідомляють про стрілянину на кордоні 28.07.2021

Локальні бої ідуть на північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, заявив Єреван. Сторони звинуватили одна одну в провокаціях.
УЄФА вивчає конфіскацію прапора ЛГБТК на матчі Євро-2020 в Баку

УЄФА вивчає конфіскацію прапора ЛГБТК на матчі Євро-2020 в Баку 04.07.2021

Стюарди стадіону у Баку тимчасово конфіскували веселковий прапор-символ ЛГБТК-спільноти у вболівальника збірної Данії під час матчу з чехами. УЄФА розслідує цей інцидент.
Туреччина й Азербайджан проводять спільні військові навчання

Туреччина й Азербайджан проводять спільні військові навчання 28.06.2021

Спільні військові навчання Туреччини та Азербайджану почалися в Баку. У навчаннях задіяні танки, вертольоти та безпілотники.
Євро-2020: Італія та Уельс вийшли у плей-оф з групи A

Євро-2020: Італія та Уельс вийшли у плей-оф з групи A 20.06.2021

Італійці довели свій статус фаворитів групи A, здолавши в заключному турі збірну Уельсу. Валлійці теж пройшли у плей-оф. Зберігають шанси на продовження боротьби і швейцарці, які перемогли турків.
Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу

Євро-2020: на цих стадіонах зіграють європейські збірні з футболу 11.06.2021

Уперше в історії Чемпіонатів Європи з футболу серед чоловіків турнір відбудеться в 11 містах у 10 різних державах. DW підготувала огляд стадіонів, які цього літа прийматимуть матчі Євро-2020.

Європарламент закликає Баку звільнити вірменських полонених

Європарламент закликає Баку звільнити вірменських полонених 20.05.2021

У резолюції Європарламенту Азербайджан закликають звільнити всіх осіб, затриманих під час карабаського конфлікту і після нього.
Азербайджанська афера: навіщо Баку впливає на німецьких політиків?

"Азербайджанська афера": навіщо Баку впливає на німецьких політиків? 17.03.2021

Кільком депутатам Бундестагу закидають отримання хабарів з Азербайджану в обмін на лобіювання інтересів Баку. Які цілі має клан Алієва в Німеччині?
Німеччина: чи зможуть у партії Меркель позбутися іміджу корупціонерів?

Німеччина: чи зможуть у партії Меркель позбутися іміджу корупціонерів? 13.03.2021

Гроші з Баку, відкати від продажу масок, мільйонні приробітки на стороні... Кількох німецьких консерваторів підозрюють у корупції. Як партія Меркель має намір покращити підмочену репутацію?
Коментар: Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви

Коментар: Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви 05.03.2021

Лобізм на користь Азербайджану в ПАРЄ, який закидають німецькому депутату Фішеру, та робота ексголови МЗС Австрії Кнайссль на "Роснефть" серйозно загрожують європейським демократіям, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Перемир'я у Нагірному Карабаху контролюють Росія і Туреччина

Перемир'я у Нагірному Карабаху контролюють Росія і Туреччина 30.01.2021

Розпочав роботу центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабаху, в якому служитимуть по 60 військових з Росії та Туреччини.
Карабах: на зустрічі в Москві не змогли вирішити питання про обмін полоненими

Карабах: на зустрічі в Москві не змогли вирішити питання про обмін полоненими 11.01.2021

На зустрічі в Москві за участі Путіна, Алієва й Пашиняна не змогли погодити питання обміну військовополонених. Невирішеним залишилося й питання щодо статусу Нагірного Карабаху.
Азербайджан розпочав комерційні поставки газу до Європи

Азербайджан розпочав комерційні поставки газу до Європи 31.12.2020

Баку постачатиме до Європи щорічно до 10 мільярдів кубометрів газу. ЄС отримуватиме газ з регіону Каспійського моря незалежно від Росії.
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