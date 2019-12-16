Байден не свідчитиме у справі про імпічмент Трампа

Колишній віцепрезидент США Джо Байден у суботу, 28 грудня, заявив, що не надаватиме свідчень, якщо отримає запрошення на слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа. Причиною відмови Байден, який є одним з ймовірних претендентів на пост президента США на майбутніх виборах, назвав те, що "все це" призначено тільки для того, щоб Трамп робив те, "що робив все життя", - перемикав увагу на інших.

На своїй сторінці у Twitter Байден написав, що у республіканців немає законних підстав вручати йому повістку. "Імпічмент стосується поведінки Трампа, а не моєї", - написав політик. "За 40 років мого публічного життя я завжди виконував законні розпорядження, а за вісім років роботи віцепрезидентом я - на відміну від Дональда Трампа і Майка Пенса - співпрацював за законними запитами Конгресу", - додав Байден.

Раніше, 20 грудня, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі дала зрозуміти, що демократи можуть відкласти процедуру імпічменту, щоб забезпечити справедливий розгляд справи у Сенаті. Для початку такого розгляду в Сенаті щодо імпічменту Трампа необхідно, щоб Палата представників офіційно передала сенаторам два пункти обвинувачення, на підставі яких демократи вимагають відсторонити Трампа. Демократи також домагаються залучення до справи додаткових документів і свідчень свідків. У свою чергу, Трамп зажадав якнайшвидшого розгляду щодо імпічменту в Сенаті, де більшість становлять його однопартійці - республіканці.