"Баварія" впевнено перемогла "Ліон" та вийшла у фінал Ліги чемпіонів

Мюнхенська "Баварія" стала другим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 років. У півфінальному поєдинку, який відбувся ввечері у середу, 19 серпня, у Лісабоні мюнхенці впевнено перемогли ліонський "Олімпік" з рахунком 3:0.

На початку матчу футболісти французького клубу не реалізували кілька гольових моментів. А на 18-ій хвилині нападник "Баварії" Серж Ґнабрі (Serge Gnabry) потужним ударом приблизно з лінії штрафного майданчика завершив сольний прохід, відкривши рахунок. На 33-ій хвилині він подвоїв перевагу мюнхенців, проштовхнувши м'яч у ворота "Олімпіка".

Серж Ґнабрі святкує перший гол у ворота "Олімпіка"

У другому таймі "Баварія" впевнено контролювала гру і наприкінці матчу забила третій м'яч: на 88-ій хвилині польський нападник Роберт Левандовський ударом головою замкнув хороший навіс зі штрафного захисника Йозуа Кімміха (Joshua Kimmich).

Роберт Левандовський забиває третій гол у ворота "Олімпіка"

У фіналі в неділю, 23 серпня, у Лісабоні "Баварія" зіграє з іншим французьким клубом - "Парі Сен-Жерменом". Днем раніше парижани під керівництвом тренера Томаса Тухеля (Thomas Tuchel) у півфінальному поєдинку перемогли німецький "РБ Лейпциг" також з рахунком 3:0.

Нагадаємо, у чвертьфіналі "Баварія" розгромила каталонську "Барселону" з рахунком 8:2.

Новий формат через коронавірус

Цього року через пандемію коронавірусної хвороби УЄФА змушена була змінити формат проведення заключних матчів єврокубків: матчі Ліги чемпіонів, починаючи зі стадії чвертьфіналів, проходять без глядачів у Лісабоні, а матчі ліги Європи - у розташованих неподалік містах в землі Північний Рейн-Вестфалія.

У фіналі Ліги Європи 21 серпня в Кельні зустрінуться іспанська "Севілья" та міланський "Інтер", який у півфіналі розромив донецький "Шахтар".