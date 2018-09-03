Баварський консерватор Манфред Вебер планує очолити Єврокомісію після Юнкера

Заступник голови баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Манфред Вебер (Manfred Weber) оголосив про намір поборотися за пост голови Європейської Комісії. Вебер сподівається очолити список консервативної Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту наступного року. Як повідомив політик в соціальній мережі Twitter, у середу, 5 вересня, про свої наміри він заявив на засіданні фракції ЄНП.

Вебер запевнив, що планує "оновити зв'язок між Європою та людьми". На його думку, "Європа - не інститут бюрократів та еліти". Він також пообіцяв "захищати" європейські цінності та зробити Європу "ближчою" до людей.

Вибори до Європейського парламенту мають відбутися в травні 2019 року. Нинішній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що не балотуватиметься повторно на пост голови Єврокомісії.

Утім, остаточне рішення щодо щодо того, хто очолить список ЄНП мають ухвалити на початку листопада цього року на з'їзді партії, передає агенція новин Reuters. Очікується, що конкуренцію Веберу складуть нинішній офіційний представник Європейського Союзу на переговорах з Великобританією щодо Brexit Мішель Барньє та екс-прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб.