 Бабіш та Меркель зустрілися у Берліні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2018

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Новини

Бабіш та Меркель зустрілися у Берліні

Питання міграції були центральною темою під час першої зустрічі у Берліні чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша та канцлерки Німеччини Анґели Меркель.

Андрей Бабіш та Анґела Меркель обговорили питання міграції у Євросоюзі

Андрей Бабіш та Анґела Меркель обговорили питання міграції у Євросоюзі

Питання міграції, у середу, 5 вересня, були центральною темою під час першої зустрічі у Берліні чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша та канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). Сторонам, однак, не вдалося подолати розбіжності у питанні біженців. Як відомо, Чехія виступає проти квот на розподіл мігрантів у ЄС. Після зустрічі Меркель зазначила, що справедливий розподіл біженців в Європейському Союзі залишається "критичною проблемою". У свою чергу, Бабіш підтвердив позицію Чехії. 

Водночас Меркель і Бабіш відзначили важливість ефективного захисту зовнішніх кордонів та боротьби з першопричинами міграції. Для допомоги країнам походження мігрантів Чехія за останні три роки виділила 100 мільйонів євро, повідомив чеський прем’єр.

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