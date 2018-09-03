Бабіш та Меркель зустрілися у Берліні

Питання міграції, у середу, 5 вересня, були центральною темою під час першої зустрічі у Берліні чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша та канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel). Сторонам, однак, не вдалося подолати розбіжності у питанні біженців. Як відомо, Чехія виступає проти квот на розподіл мігрантів у ЄС. Після зустрічі Меркель зазначила, що справедливий розподіл біженців в Європейському Союзі залишається "критичною проблемою". У свою чергу, Бабіш підтвердив позицію Чехії.

Водночас Меркель і Бабіш відзначили важливість ефективного захисту зовнішніх кордонів та боротьби з першопричинами міграції. Для допомоги країнам походження мігрантів Чехія за останні три роки виділила 100 мільйонів євро, повідомив чеський прем’єр.