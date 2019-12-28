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"Аш-Шабаб"

Аш-Шабаб - ісламістське терористичне угрупування. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аш-Шабаб".

Ісламістське терористичне угрупування Аш-Шабаб діє на території Сомалі й пов'язане з ісламістською терористичною мережею "Аль-Каїда". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Теракт у столиці Сомалі: загинило близько сотні людей

Теракт у столиці Сомалі: загинило близько сотні людей 28.12.2019

У Могадішо внаслідок вибуху закладеної в автомобіль вибухівки загинуло близько сотні осіб. Кількість жертв може зрости. Серед загиблих є іноземці.
Внаслідок нападу на готель у Сомалі загинули десятки людей

Внаслідок нападу на готель у Сомалі загинули десятки людей 13.07.2019

Терористи з угруповання "Аш-Шабаб" атакували готель в місті Кісмайо на півдні Сомалі. Внаслідок нападу щонайменше 26 людей загинули, ще понад 50 - поранені. Серед звгиблих чимало іноземців.
Внаслідок вибухів у столиці Сомалі загинули восьмеро людей

Внаслідок вибухів у столиці Сомалі загинули восьмеро людей 15.06.2019

В Могадішо стались вибухи в кварталі біля парламенту та на автошляху до аеропорту. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб".
Теракт у столиці Сомалі: щонайменше 25 загиблих

Теракт у столиці Сомалі: щонайменше 25 загиблих 28.02.2019

Внаслідок вибуху біля готелю в Могадишо загинули щонайменше 25 осіб, повідомила місцева поліція. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабаб".
США: У Сомалі було вбито 35 бойовиків руху Аш-Шабаб

США: У Сомалі було вбито 35 бойовиків руху "Аш-Шабаб" 25.02.2019

Американські військові завдали удару з повітря та вбили 35 бойовиків пов'язаного з "Аль-Каїдою" сомалійського руху "Аш-Шабаб", повідомили у Африканському командуванні Збройних сил США.
Потужний вибух у столиці Сомалі Могадишо: щонайменше 11 загиблих

Потужний вибух у столиці Сомалі Могадишо: щонайменше 11 загиблих 04.02.2019

Внаслідок вибуху біля торговельного центру в столиці Сомалі загинули щонайменше 11 людей, повідомила місцева поліція. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб".
Напад на готель у Найробі: серед загиблих є іноземці

Напад на готель у Найробі: серед загиблих є іноземці 16.01.2019

Усіх нападників на готель у центрі столиці Кенії було вбито. Як повідомив президент країни, внаслідок нападу загинуло 14 цивільних осіб.

Щонайменше 15 загиблих внаслідок двох вибухів в Могадішо

Щонайменше 15 загиблих внаслідок двох вибухів в Могадішо 22.12.2018

Внаслідок двох вибухів, спричинених смертниками у столиці Сомалі, загинули щонайменше 15 людей. Відповідальність за теракт взяло на себе угрупування "Аш-Шабаб".
Через вибухи в столиці Сомалі загинули майже 40 людей

Через вибухи в столиці Сомалі загинули майже 40 людей 10.11.2018

Внаслідок трьох вибухів, які стались біля готелю в Могадішо, загинули щонайменше 39 людей, ще близько 40-ка були поранені. Відповідальність за напад взяла на себе ісламістська група "Аш-Шабаб", пов'язана з "Аль-Каїдою".
Напад поблизу президентського палацу в столиці Сомалі

Напад поблизу президентського палацу в столиці Сомалі 23.02.2018

Щонайменше два потужні вибухи пролунали у столиці Сомалі Могадішо. За даними поліції, смертники підірвали начинені вибухівкою автомобілі, після чого було чути стрілянину.
У поліцейській академії Сомалі підірвався смертник: щонайменше 17 загиблих

У поліцейській академії Сомалі підірвався смертник: щонайменше 17 загиблих 14.12.2017

Відповідальність за вибух у будівлі поліцейської академії, що в сомалійській столиці Могадішо, взяла на себе терористична організація "Аш-Шабаб".

США заявляють про ліквідацію понад 100 ісламістів у Сомалі

США заявляють про ліквідацію понад 100 ісламістів у Сомалі 21.11.2017

У Африканському командуванні збройних сил США повідомили, що внаслідок авіаударів по табору угруповання "Аш-Шабаб" у Сомалі ліквідовано понад сто його членів.

Могадішо: поліція арештувала трьох підозрюваних у теракті

Могадішо: поліція арештувала трьох підозрюваних у теракті 29.10.2017

Сили безпеки Сомалі повідомили, що затримали трьох підозрюваних у причетності до останнього теракту у столиці країни. Ще троє нападників вбиті.
Щонайменше 17 загиблих внаслідок вибухів у столиці Сомалі

Щонайменше 17 загиблих внаслідок вибухів у столиці Сомалі 28.10.2017

Ще щонайменше 17 людей дістали поранення внаслідок двох вибухів у Могадішо. Озброєні нападники штурмували готель поблизу президентського палацу.
Число жертв вибуху в Сомалі досягло 358

Число жертв вибуху в Сомалі досягло 358 21.10.2017

Кількість загиблих від вибуху вантажівки в Могадішо зросла до 358. Ще 56 людей досі вважаються зниклими.
Кількість жертв вибуху в Могадішо перевищила 230 осіб

Кількість жертв вибуху в Могадішо перевищила 230 осіб 15.10.2017

Кількість жертв унаслідок вибуху в столиці Сомалі зросла до щонайменше 231 особи, ще 300 дістали поранення. Очікується, що кількість загиблих ще зростатиме.
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