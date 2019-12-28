Через вибухи в столиці Сомалі загинули майже 40 людей

Внаслідок трьох вибухів, які стались біля готелю в Могадішо, загинули щонайменше 39 людей, ще близько 40-ка були поранені. Відповідальність за напад взяла на себе ісламістська група "Аш-Шабаб", пов'язана з "Аль-Каїдою".