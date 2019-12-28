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Аш-Шабаб - ісламістське терористичне угрупування. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аш-Шабаб".
Ісламістське терористичне угрупування Аш-Шабаб діє на території Сомалі й пов'язане з ісламістською терористичною мережею "Аль-Каїда". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.