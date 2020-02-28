Афіни звинувачують Анкару в брехні щодо мігрантів

Греція обвинувачує Туреччину у поширенні неправдивої інформації щодо мігрантів, які намагаються потрапити з цієї країни до Євросоюзу. "Дезінформаційна кампанія турецької влади триває. Реальність: десятьом тисячам людей перешкодили потрапити на грецьку територію", - повідомило у неділю, 1 березня, грецьке МЗС у соціальній мережі Twitter. Раніше цього дня міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що Анкара пропустила черз свій кордон з країнами ЄС понад 75 тисяч мігрантів.

За даними грецької сторони, під час спроб незаконно перетнути кордон були затримані 73 мігранти. За даними ЗМІ, Греція відправляє мігрантам, що зібралися поблизу її кордону, повідомлення із застереженням: "Не намагайтеся нелегально перетнути грецький кордон", передає агентство новин dpa.

У надії перейти кордон: попри холодну погоду люди сплять на землі

Також Греція продовжить посилювати свій кордон, відправивши додаткові підрозділи силовиків, повідомив міністр оборони країни Нікос Панагіотопулос.

Щоб запобігти проникненню мігрантів на територію Греції, поліція 1 березня застосувала водомети та сльозогінний газ. Грецькі ЗМІ показали відповідні відеокадри. Напередодні грецькі правоохоронці застосували проти мігрантів, які жбурляли каміння, сльозогінний газ та димові шашки.

Болгарія також заперечує приникнення мігрантів

Болгарія, яка має спільний кордон із Туреччиною, 1 березня також заперечила проникнення на її територію мігрантів. Як стверджує уряд у Софії, жоден мігрант нелегально не перетнув кордон. "На даний момент ситуація спокійна", - зазначив міністр оборони Болгарії Красімір Каракачанов в інтерв'ю болгарському державному радіо. За його словами, у разі потреби на кордон можуть відправити до 1100 військових. До того ж, нагадав Каракачанов, цей зовнішній кордон ЄС оснащено колючим дротом та тепловізорами.

Зустріч очільників МВС країн Євросоюзу

Через кризу на турецько-грецькому кордоні єврокомісар з питань міграції, грек Маргарітіс Шинас ініціював спеціальну зустріч міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС. Поки точно не відомо, коли вона відбудеться. Шинас також проводить консультації з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом та єврокомісаркою з питань внутрішніх справ Ільвою Юханссон.

До грецького кордону продовжують прибувати мігранти

Тим часом агентство Європейського Союзу з охорони зовнішніх кордонів (Frontex) підвищило рівень тривоги для всіх кордонів ЄС з Туреччиною до "високого". На прохання Греції агенція надішле підкріплення. Зараз на грецьких островах розміщено 400 співробітників Frontex і ще 60 відправлено до Болгарії.

Мігранти прибувають до Греції морем

Тим часом кількість мігрантів зростає і в Егейському морі. Тільки на грецький острів Лесбос вранці у неділю прибуло близько 400 мігрантів, повідомила грецька агенція ANA MPA з посиланням на берегову охорону. Ще 58 біженців дісталися острова Хіос і 30 - Самос. Місцеві ЗМІ повідомляють про ще більше човнів з мігрантами, за якими спостерігає берегова охорона, але не зупиняє їх.

Табір мігрантів біля грецького кордону

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив відкритим кордон з європейськими країнами для мігрантів. Це сталося за два дні після загострення ситуації в сирійському Ідлібі, де внаслідок авіаудару сирійських військ загинули 33 турецьких військових і ще 36 отримали поранення.