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Асоціація між Україною та Європейським Союзом діє на підставі відповідної угоди. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Асоціація України з ЄС".
Асоціація між Україною та ЄС діє на підставі відповідної угоди. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом замінила Угоду про партнерство та співробітництво між Європейським співтовариством й Україною. Політична частина угоди підписана 21 березня 2014 року, економічна частина - 27 червня 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За даними екзит-полу соціологічної компанії Ipsos, більшість нідерландців не підтримали Угоду про асоціацію між Україною та ЄС на консультативному референдумі. Явка, за уточненими даними, становила 32 відсотки.