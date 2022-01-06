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Асоціація України з ЄС

Асоціація між Україною та Європейським Союзом діє на підставі відповідної угоди. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Асоціація України з ЄС".

Асоціація між Україною та ЄС діє на підставі відповідної угоди. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом замінила Угоду про партнерство та співробітництво між Європейським співтовариством й Україною. Політична частина угоди підписана 21 березня 2014 року, економічна частина - 27 червня 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шмигаль та Боррель домовились про засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні

Шмигаль та Боррель домовились про засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні 06.01.2022

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив підтримку подальшій співпраці України та ЄС, зокрема задля протидії російській агресії.
П'ять років Порошенка. Які передвиборні обіцянки виконав президент

П'ять років Порошенка. Які передвиборні обіцянки виконав президент 14.03.2019

Безвіз, підписання угоди про асоціацію з ЄС та початок децентралізації Петро Порошенко може записати собі як здобуток. Але багато пунктів програми залишаються невиконаними.
ЄС очікує від України швидкого прогресу у створенні антикорупційного суду

ЄС очікує від України швидкого прогресу у створенні антикорупційного суду 08.12.2017

Попри останні жорсткі заяви ЄС щодо України, Рада асоціації в Брюсселі пройшла на позитивній ноті. Головна вимога до Києва - посилення боротьби з корупцією, зокрема, створення антикорупційного суду.

5 міфів про "Східне партнерство" (24.11.2017) 24.11.2017

У Брюсселі у п'ятницю відкривається саміт "Східного партнерства". Напередодні саміту в ЄС назвали і спростували низку поширених міфів про цю програму співпраці із Україною, Грузією, Молдовою, Арменією, Білоруссю та Азербайджаном
Євродепутат: Надати Україні додаткову підтримку - просто справедливо

Євродепутат: Надати Україні додаткову підтримку - просто справедливо 17.11.2017

Перед самітом Східного партнерства у Брюсселі Європарламент закликав створити трастові фонди інвестицій для України, Грузії та Молдови. Депутат Даріуш Росаті про деталі та перспективи цієї ідеї.

Як Україна йшла до Угоди про асоціацію: 10 років і 1 революція (01.09.2017) 01.09.2017

Угода про асоціацію між Україною і Євросоюзом з 1 вересня нарешті остаточно набуває чинності. Цьому передували 10 років переговорів і 1 революція.
Екзит-пол на референдумі у Нідерландах: 64 відсотки - проти асоціації, явка - 32 відсотки

Екзит-пол на референдумі у Нідерландах: 64 відсотки - проти асоціації, явка - 32 відсотки 06.04.2016

За даними екзит-полу соціологічної компанії Ipsos, більшість нідерландців не підтримали Угоду про асоціацію між Україною та ЄС на консультативному референдумі. Явка, за уточненими даними, становила 32 відсотки.
Нідерландські депутати в Києві: креш-курс про Україну перед референдумом

Нідерландські депутати в Києві: креш-курс про Україну перед референдумом 22.03.2016

За кілька тижнів до нідерландського референдуму стосовно угоди про асоціацію України з ЄС депутати з Гааги відвідали Київ. З якими враженнями вони повертаються до своїх виборців?
Могеріні: Необхідні скоординовані дії з підтримки України

Могеріні: Необхідні скоординовані дії з підтримки України 18.01.2016

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили шляхи більш скоординованої підтримки процесу реформ в Україні Європейським Союзом.
Україна заявляє про готовність до діалогу з РФ щодо боргу Януковича

Україна заявляє про готовність до діалогу з РФ щодо "боргу Януковича" 05.01.2016

В українському Мінфіні стверджують, що Київ і надалі готовий вести переговори з Москвою щодо реструктуризації боргу за єврооблігаціями на суму три мільярди доларів. Попри намір РФ подати позов до англійського суду.
У Києві заявляють про повне зупинення вантажних автоперевезень з Росією

У Києві заявляють про повне зупинення вантажних автоперевезень з Росією 04.01.2016

Мінінфраструктури України повідомило про повне призупинення вантажних автоперевезень між Україною та РФ станом на 4 січня. Зупинено також прямий транзит товарів з України російською територією.

Декомунізація в дії: як в Дніпропетровську обирають нову назву (16.09.2015) 29.12.2015

Відповідно до закону про декомунізацію, Дніпропетровськ і його 300 вулиць мають бути перейменовані до 21 листопада.
ЄС подовжив дію санкцій щодо Росії ще на півроку

ЄС подовжив дію санкцій щодо Росії ще на півроку 18.12.2015

Комітет постійних представників країн ЄС погодив продовження санкцій проти Росії ще на шість місяців. Раніше рішення схвалили на саміті лідери країн ЄС.
Юнкер: 21 грудня буде останній шанс досягти порозуміння з Москвою щодо ЗВТ

Юнкер: 21 грудня буде останній шанс досягти порозуміння з Москвою щодо ЗВТ 16.12.2015

Тристоронні переговори щодо ЗВТ 21 грудня - це останній шанс для України, Росії та ЄС досягти згоди, вважає голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер.
Росія з 1 січня призупиняє дію угоди про зону вільної торгівлі з Україною

Росія з 1 січня призупиняє дію угоди про зону вільної торгівлі з Україною 16.12.2015

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення з 1 січня 2016 року дії угоди про зону вільної торгівлі з Україною.