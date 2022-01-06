Асоціація між Україною та Європейським Союзом діє на підставі відповідної угоди. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Асоціація України з ЄС".

Асоціація між Україною та ЄС діє на підставі відповідної угоди. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом замінила Угоду про партнерство та співробітництво між Європейським співтовариством й Україною. Політична частина угоди підписана 21 березня 2014 року, економічна частина - 27 червня 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.