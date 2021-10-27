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Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "АСЕАН".

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН, ASEAN) - міжнародна організація, до якої входять країни, розташовані в Південно-Східній Азії. Асоціація держав Південно-Східної Азії є геополітичною та економічною міжнародною організацією. До її складу нині входять 10 країн: Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, М'янма, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президент США вперше за чотири роки бере участь у саміті АСЕАН

Президент США вперше за чотири роки бере участь у саміті АСЕАН 27.10.2021

В щорічному саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії бере участь президент США Джо Байден. Він назвав відносини з АСЕАН "життєво важливими".

Протестувальники в М'янмі вважають план АСЕАН недостатнім

Протестувальники в М'янмі вважають план АСЕАН недостатнім 25.04.2021

На думку мітингарів у М'янмі, АСЕАН має залучити тіньовий уряд у свою стратегію врегулювання конфлікту в цій азійській країні. Рух громадянської непокори вважає запропонований план недостатнім.
Лідери АСЕАН закликали до припинення насильства в М'янмі

Лідери АСЕАН закликали до припинення насильства в М'янмі 24.04.2021

Лідери АСЕАН закликали покласти край насильству в М'янмі й звільнити всіх політичних в'язнів.
Країни Азії в 2020 році підпишуть угоду про вільну торгівлю

Країни Азії в 2020 році підпишуть угоду про вільну торгівлю 04.11.2019

Проти угоди виступає лише Індія, яка занепокоєна можливим припливом на ринок недорогих китайських товарів. Поки невідомо, коли саме у 2020 році планується підписання угоди.
Американські дипломати передали КНДР лист Трампа Кім Чен Ину

Американські дипломати передали КНДР лист Трампа Кім Чен Ину 04.08.2018

Делегація Сполучених Штатів на форумі ASEAN у Сінгапурі передала північнокорейській стороні лист Дональда Трампа до лідера КНДР Кім Чен Ина.
Трамп похвалився чудовими стосунками з Дутерте

Трамп похвалився "чудовими стосунками" з Дутерте 13.11.2017

Президент США Дональд Трамп та його філіппінський колега Родріго Дутерте зустрілись на полях саміту АСЕАН, що проходить у Манілі.

Дональда Трампа зустрічають на Філіппінах протестами

Дональда Трампа зустрічають на Філіппінах протестами 12.11.2017

Президент США Дональд Трамп прибув до Філіппін. За кілька годин до його прибуття в Манілі відбулася протестна акція, учасники якої вигукували гасла проти "американського імперіалізму".
Китай запевнив, що на сто відсотків дотримуватиметься нових санкцій проти КНДР

Китай запевнив, що на "сто відсотків" дотримуватиметься нових санкцій проти КНДР 07.08.2017

Пекін обіцяє "у повному обсязі та неухильно" виконувати нову резолюцію Радбезу ООН щодо КНДР. Тим часом Пхеньян заявив, що є "відповідальною ядерною державою" та погрожуватиме ядерною зброєю лише США.

ЗМІ: Пхеньян відхиляє діалог із Сеулом

ЗМІ: Пхеньян відхиляє діалог із Сеулом 07.08.2017

КНДР не приймає заклик до діалогу задля врегулювання конфлікту на Корейському півострові, повідомляють джерела південнокорейської інформагенції Yonhap.
Рекс Тіллерсон: РФ демонструє готовність до переговорів щодо України

Рекс Тіллерсон: РФ демонструє готовність до переговорів щодо України 07.08.2017

"Певну готовність" до переговорів з Вашингтоном щодо України Москва показує, однак глибокі розбіжності зберігаються, заявив держсекретар США Тіллерсон після зустрічі з главою МЗС РФ Лавровим.
Лавров роз'яснив Тіллерсону відповідь Москви на санкції США

Лавров роз'яснив Тіллерсону відповідь Москви на санкції США 06.08.2017

На зустрічі у Манілі міністри закордонних справ США та Росії обговорили питання глобальної політики та безпеки. Порушене було і тему санкцій Вашингтона щодо Москви та відповіді на них Кремля, заявив Сергій Лавров.

КНДР запустила чергову балістичну ракету

КНДР запустила чергову балістичну ракету 29.04.2017

Запуск ракети Пхеньяном у суботу виявився невдалим. Президент США Дональд Трамп заявив, що таким чином КНДР "проявила неповагу" до Китаю, та назвав цю подію "поганою".

МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки

МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки 19.01.2016

Світовий ВВП зросте на 3,4 відсотка у 2016 році, прогнозує МВФ. Це на 0,2 відсотка менше, ніж прогнозувалося раніше. Найбільше, згідно з прогнозом, зросте ВВП Індії і Китаю.

Єдиний економічний союз АСЕАН створять уже в 2015 році 22.08.2006