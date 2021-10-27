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Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН, ASEAN) - міжнародна організація, до якої входять країни, розташовані в Південно-Східній Азії. Асоціація держав Південно-Східної Азії є геополітичною та економічною міжнародною організацією. До її складу нині входять 10 країн: Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, М'янма, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.