 Артем Ситник заплатить штраф за незадекларований відпочинок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

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Новини

Артем Ситник заплатить штраф за незадекларований відпочинок

Суд залишив у силі штраф директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику за незадекларований відпочинок на мисливській базі у Рівненській області. Він має заплатити 3,4 тисячі гривень штрафу.

Очільник НАБУ Артем Ситник

Очільник НАБУ Артем Ситник

Апеляційний суд у п'ятницю, 13 грудня, залишив у силі рішення суду першої інстанції про стягнення штрафу з директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника за незазначений у декларації відпочинок у Рівненській області. Про це повідомив його адвокат Владислав Кіча.

"Апеляційний суд залишив чинним, тобто без змін, рішення Сарненського суду", - сказав він. Сума штрафу складає 3,4 тисячі гривень. 

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Артем Ситник планує заплатити цей штраф. "Він виконає рішення суду і заплатить штраф, оскільки рішення суду набуло чинності", - сказав його адвокат. З його слів, касаційна скарга на це рішення не може бути подана.

У травні 2019 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Державне бюро розслідувань встановило, що за відпочинок своєї сім'ї та сім'ї друзів на мисливській базі Ситник "забув заплатити досить велику суму готівкою". У липні поліція вручила Ситнику адміністративний протокол, пов'язаний із корупцією, за порушення ним обмежень під час отримання подарунків у зв'язку з відпочинком на мисливській базі.

Пізніше у Сарненському райсуді відбулася низка засідань з розгляду цього протоколу. 6 вересня Сарненський районний суд Рівненської області визнав Ситника винним і наклав на нього штраф. Директор НАБУ заявляв, що не визнає провину.

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