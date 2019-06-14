Арбітраж у Гаазі визнав юрисдикцію у позові України проти Росії

Міжнародний арбітраж у Гаазі - Постійна палата Міжнародного третейського суду (ППТС) - підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України проти Росії про порушення Москвою Конвенції ООН з морського права (UNCLOS). Про це в п'ятницю, 21 лютого, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

"Справа щодо морського права рухається далі! Арбітражний трибунал у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів", - повідомив Пристайко. За його словами, рішення стосується насамперед незаконного будівництва Росією моста через Керченську протоку та незаконного зупинення суден, що прямують в українські порти Маріуполь і Бердянськ.

"Трибунал погодився з Україною, що вимога Росії про статус внутрішніх вод не є належним приводом для заперечення юрисдикції, це питання слід вирішувати на стадії розгляду справи по суті", - зазначається у заяві на сайті українського міністерства закордонних справ. Після вивчення письмових подань сторін ППТС проведе слухання по суті, додали в МЗС.

Між тим колишня заступниця українського міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка раніше представляла Київ у цьому позові, заявила, що справа України "рухається вперед як мінімум за 14-ма різними статтями Конвенції ООН з морського права, які Росія порушила". Про це Зеркаль повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у 2016 році Україна подала до ППТС позов проти РФ про порушення останнью Конвенції ООН з морського права, а в лютому 2018-го - відповідний меморандум. 22 травня 2019 року Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення про наявність у ППТС юрисдикції розглядати позов України проти РФ.

У червні минулого року в ППТС відбулися попередні слухання стосовно заперечень Росії. Москва, зокрема, заявляла, що трибунал не має юрисдикції, тому що він не може визначати, яка держава є суверенною щодо сухопутної території Криму. Україна ж наполягала на тому, що Крим є частиною України, що визнала міжнародна спільнота та резолюції Генеральної асамблеї ООН. Крім того, на думку РФ, Азовське море та Керченська протока є внутрішніми водами, тому вимоги щодо режиму внутрішніх вод виходять за межі UNCLOS. Україна ж доводила, що UNCLOS застосовується до Азовського моря і Керченської протоки.

Тоді у МЗС України прогнозували рішення щодо юрисдикції за кілька місяців, а початок розгляду справи по суті у разі позитивного для Києва рішення про юрисдикцію - не раніше 2021 року.