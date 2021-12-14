Апеляційний суд скасував рішення ОАСК на користь Коломойського у справі "Приватбанку"- НБУ

Шостий апеляційний адміністративний суд у понеділок, 13 грудня, скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким було задоволено позов кіпрської Triantal Investments та скасовано рішення Національного банку про визначення пов'язаних з "Приватбанком" осіб. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України. Також апеляційний суд закрив провадження у цій справі.

"Відповідно до позиції Великої палати Верховного Суду, рішення НБУ про визначення осіб пов'язаними не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції", - повідомили в Нацбанку.

Кіпрська компанія Triantal Investments Ltd., підконтрольна колишньому акціонеру "Приватбанку" Ігореві Коломойському, до націоналізації була власником 16,7362 відсотка акцій банку, зазначається на сайті НБУ.

Справа про перелік пов'язаних з "Приватбанком" осіб

Нагадаємо, що у квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Національного банку про визначення переліку пов'язаних із "Приватбанком" фізичних та юридичних осіб. Це право НБУ має за законом "Про банки і банківську діяльність".

Нацбанк тоді повідомив, що саме рішення про визначення переліку було одним з основних у процесі націоналізації "Приватбанку" в грудні 2016 року. Під час націоналізації було проведено процедуру, що полягає в обміні коштів пов'язаних із банком осіб на акції банку із подальшим продажем міністерству фінансів України.

Хто може виступити пов'язаною особою

Пов'язаною особою називають фізичну особу, яка за своїм службовим статусом, родинними зв'язками або майновим станом пов'язана з діяльністю та управлінням банком й може отримати певні матеріальні переваги у процесі виконання банком своїх функцій. Ними можуть бути керівники банку, власники істотної участі в банку, близькі родичі, чоловік, жінка, діти, батьки керівника або власника істотної участі в банку, а також афілійовані особи банку, керівники та власники істотної участі в афілійованих особах і їхні близькі родичі.