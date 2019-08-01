Апеляційний суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича

Апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), який визнав незаконним рішення Київміськради про перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери, а проспекту Генерала Ватутіна - на проспект Романа Шухевича. Про це в понеділок, 9 грудня, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook колишній голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП), депутат Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович.

"Проспектам Бандери і Шухевича в Києві бути! Ми виграли в апеляційному суді", - написав депутат.

7 липня 2016 року Київська міська рада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери. 1 червня 2017 року Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Однак 25 червня 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування проспектів, мотивуючи порушенням процедури та відсутністю належного обґрунтування для прийняття даних рішень.

Тоді ж Володимир В'ятрович заявив про намір подати апеляцію на це рішення. Мер Києва Віталій Кличко, у свою чергу, також заявляв, що на ухвалу Окружного адмінсуду буде подано апеляцію. Кличко пообіцяв і повторне ухвалення Київрадою відповідних рішень про перейменування цих двох проспектів.