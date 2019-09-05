Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання

Судді Апеляційного суду міста Києва відпустили досі утримуваного під вартою колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха. Своє рішення судді оголосили після судового засідання в четвер, 5 вересня, повідомляє кореспондентка DW з залу суду. Згідно з ухвалою суддів, Цемаха відпустили під особисте зобов'язання. "Застосувати до підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Звільнити Цемаха Володимира Борисовича в залі суду негайно", - зачитав постанову головуючий суддя.

Крім того, суд санкціонував деякі обмеження щодо Цемаха терміном на два місяці. Серед зобов'язань - прибувати на виклики слідчого, суду і прокурора, не залишати населеного пункту, де він перебуватиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання чи роботи, передає РБК-Україна.

Остаточна ухвала

Як повідомляють українські ЗМІ, прокурор висловив незгоду з рішенням суду, однак додав, що ця судова ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Так само представник обвинувачення пояснив, що жодних засобів контролю, як-от електронний браслет, або способу відстежувати місця перебування Цемаха немає.

Раніше під час судового засідання сторона обвинувачення намагалася переконати суддів, що на волі Цемаху може загрожувати небезпека.

Як повідомлялося, напередодні 40 євродепутатів звернулися до президента України з письмовим проханням не вносити Цемаха в список осіб, котрі підлягають обміну полоненими з РФ. Серед іншого автори листа вказували на важливість Цемаха для міжнародного слідства, що розслідує обставини катастрофи авіалайнера MH17.

Днями про бажання поставити Цемаху кілька запитань повідомили й самі нідерландські слідчі.

Про Володимира Цемаха активно писали російські ЗМІ на початку липня 2019 року. Повідомлялося, що українські спецслужби нібито зуміли таємно вивезти з окупованого Сніжного (Донецька область) на підконтрольну Києву територію України "колишнього начальника ППО Слов'янської бригади" Цемаха як свідка у справі збиття авіарейсу MH17 ракетою з російського ЗРК "Бук".