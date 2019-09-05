 Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов′язання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2019

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Новини

Апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання

Володимира Цемаха відпустили під особисте зобов'язання судді Апеляційного суду міста Києва. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Судова система України

Судді Апеляційного суду міста Києва відпустили досі утримуваного під вартою колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха. Своє рішення судді оголосили після судового засідання в четвер, 5 вересня, повідомляє кореспондентка DW з залу суду. Згідно з ухвалою суддів, Цемаха відпустили під особисте зобов'язання. "Застосувати до підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Звільнити Цемаха Володимира Борисовича в залі суду негайно", - зачитав постанову головуючий суддя.

Крім того, суд санкціонував деякі обмеження щодо Цемаха терміном на два місяці. Серед зобов'язань - прибувати на виклики слідчого, суду і прокурора, не залишати населеного пункту, де він перебуватиме, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання чи роботи, передає РБК-Україна.

Остаточна ухвала

DW.COM

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що затриманий спецслужбами бойовик "ДНР" Володимир Цемах має дані щодо причетності РФ до катастрофи MH17. (17.07.2019)

Утримуваний під вартою в Україні кандидат на обмін полоненими Володимир Цемах зацікавив нідерландських слідчих, які розслідують збиття MH17 на Донбасі. (03.09.2019)

Українській стороні не варто включати в список обміну полоненими підозрюваного в збитті пасажирського лайнера MH17 Володимира Цемаха з огляду на цінність його свідчень для слідства, вважають євродепутати. (05.09.2019)

Як повідомляють українські ЗМІ, прокурор висловив незгоду з рішенням суду, однак додав, що ця судова ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Так само представник обвинувачення пояснив, що жодних засобів контролю, як-от електронний браслет, або способу відстежувати місця перебування Цемаха немає.

Раніше під час судового засідання сторона обвинувачення намагалася переконати суддів, що на волі Цемаху може загрожувати небезпека.

Як повідомлялося, напередодні 40 євродепутатів звернулися до президента України з письмовим проханням не вносити Цемаха в список осіб, котрі підлягають обміну полоненими з РФ. Серед іншого автори листа вказували на важливість Цемаха для міжнародного слідства, що розслідує обставини катастрофи авіалайнера MH17.

Днями про бажання поставити Цемаху кілька запитань повідомили й самі нідерландські слідчі.

Про Володимира Цемаха активно писали російські ЗМІ на початку липня 2019 року. Повідомлялося, що українські спецслужби нібито зуміли таємно вивезти з окупованого Сніжного (Донецька область) на підконтрольну Києву територію України "колишнього начальника ППО Слов'янської бригади" Цемаха як свідка у справі збиття авіарейсу MH17 ракетою з російського ЗРК "Бук". 

  • MH17 був збитий російським Буком

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    MH17 був збитий російським "Буком"

    Розслідування показало, що Boeing був збитий ракетою серії 9М38, яка застосовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установка була доправлена з Росії і запущена з території, яку на той час контролювали сепаратисти. Фрагменти ракети серії "Бук" були виявлені як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Маршрут Бука

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Маршрут "Бука"

    Міжнародній слідчій групі вдалося встановити більшу частину маршруту, яким ЗРК "Бук" прямував на територію України, а також маршрут його руху в зворотньому напрямку. За версією слідства, комплекс переміщався з території Росії на територію Сходу України і пізніше був вивезений назад до РФ на білому тягачі марки Volvo.

  • Місце запуску ракети

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Місце запуску ракети

    Кінцевим пунктом призначення ЗРК "Бук" стали поля неподалік від селища Первомайське. Цю інформацію підтверджують свідчення численних свідків, які бачили стовпи диму, установку "Бук" у районі селища, а також саму ракету після її запуску. Після запуску ракети "Бук" покинув це місце своїм ходом. Через деякий час його знову завантажили на тягач і відвезли до російського кордону.

  • Альтернативні версії

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Альтернативні версії

    Слідство виключило версії про позаштатну ситуацію та теракт на борту. Версія про те, що авіалайнер був збитий у повітрі військовим літаком, також була визнана неспроможною. На основі радіолокаційних даних встановлено, що на момент катастрофи повітряних суден, здатних збити рейс МН17, поблизу не перебувало.

  • Винні особи

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Винні особи

    На даний момент Міжнародна слідча група встановила особи близько ста людей, причетних до катастрофи. Двоє з підозрюваних згадуються на сайті нідерландської поліції як "фігурант 1, псевдонім: Оріон (позивний), ім'я: Андрій Іванович" та "фігурант 2, псевдонім: Дельфін (позивний), ім'я: Микола Федорович". Їхні прізвища слідству поки не відомі.

  • Слідство шукає свідків

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Слідство шукає свідків

    На сайті оприлюднені фрагменти записів телефонних розмов Дельфіна та Ореона. "Ну чьо, колону підтверджує, яку йде, Москва? Я говорю, підтвердження колони, яка йде в бік аеропорту... Москва підтверджує... бачать вони її? Це колона ци-и-и-их... укропів?" - запитує один з фігурантів. Слідство звертається з проханням про допомогу до всіх, хто володіє інформацією про цих людей.

  • Розслідування Bellingcat

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Розслідування Bellingcat

    Висновки Міжнародної слідчої групи фактично збігаються з результатами розслідування групи Bellingcat - експертно-журналістської організації, яка проводить незалежні розслідування за інформацією з відкритих джерел. 15 липня Bellingcat оприлюднила доповідь, у якій також стверджується, що причиною загибелі "Боїнга" стала ракета з установки "Бук", доправлена на територію України з Росії.

  • Російська версія

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Російська версія

    У жовтні 2015 року виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - оприлюднив висновки власного розслідування катастрофи. За версією концерну, Boeing був збитий із району поблизу сіл Зарощенське і Велика Шишівка, підконтрольних на той момент збройним силам України. Експерти Bellingcat, своєю чергою, стверджують, що у вказаних точках не було українських установок "Бук".

    Автор: Наталія Мехед


DW.COM

Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

Проміжний звіт Міжнародної слідчої комісії, яка розслідує причини катастрофи рейсу MH17, пролив нове світло на причини трагедії. Що до цього часу вдалося дізнатися? (10.10.2016)  

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