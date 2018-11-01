Анґела Меркель у Києві: підсумки візиту

Цілковита підтримка української незалежності і суверенітету, безальтернативність виконання мінських домовленостей, засудження нелегітимних "виборів" в самопроголошених "ДНР"/"ЛНР" та продовження санкцій ЄС щодо Росії - такими були головні заяви канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) на переговорах з першими особами України під час її офіційного візиту в Київ 1 листопада. Лідерка ФРН заявила про продовження надання Україні фінансової та технічної допомоги в реформуванні економіки. Вона також сказала про зацікавленість німецького бізнесу інвестувати в Україну і закликала офіційний Київ активізувати боротьбу з корупцією.

Урочистий прийом

Канцлерку ФРН Анґелу Меркель приймали в Україні з найвищою шаною. Вулиці Києва були прикрашені прапорами двох держав, рух автотранспорту в центрі столиці був обмежений, а 140 акредитованих на висвітлення зустрічі Меркель з президентом України Петром Порошенком журналістів після проходження кількох рівнів безпеки побачили роту почесної варти, яка зустрічала німецьку гостю перед офіційною президентською резиденцією - Маріїнським палацом. Вітаючи Меркель на ґанку цієї споруди, Порошенко подарував їй букет білих троянд, після чого канцлерка ФРН звернулася до шеренги почесної варти українською мовою: "Вітаю воїнів!".

Канцлерку ФРН Анґелу Меркель урочисто зустріли у Києві

"Дорога Анґела" і "дорогий Петро" - так зверталися одне до одного Порошенко і канцлерка ФРН під час їхнього спільного брифінгу за підсумками двогодинних переговорів. На відміну від звичного в таких випадках запізнення, цього разу брифінг розпочався майже за протоколом.

Меркель засудила проведення нелегітимних "виборів" у непідконтрольних Києву районах Донецької і Луганської областей. Вона заявила, що Німеччина виступає за територіальну цілісність і самовизначення майбутнього України, а також - за продовження санкцій ЄС щодо Росії. "На жаль, мінські домовленості не дотримуються, якщо щось відбувається, то тільки по міліметру вперед, але час від часу - відхід назад. Німеччина також буде виступати за продовження цих санкцій", - заявила Меркель. А Порошенко назвав однією з тем його переговорів з канцлеркою загрозу ескалації в акваторії Азовського моря і Керченської протоки і наголосив, що російська сторона має чітко дотримуватися міжнародного права.

Німецький внесок в реформи

На зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом канцлерка ФРН пообіцяла, що Берлін надасть Україні 2 мільйони євро на створення центрів передового досвіду як "своєрідних кластерів інновацій, оскільки це питання має одне з найважливіших значень". Меркель зазначила, що у відносинах двох держав зараз йдеться про співпрацю заради розвитку і про залучення інвестицій і що у Німеччини є план дій щодо України. Вона підтвердила прагнення ФРН продовжити підтримку розвитку інфраструктури України, зокрема участі в побудові коштом німецької технічної допомоги автомагістралі від Запоріжжя до прифронтового Маріуполя на Донбасі.

Брифінг Анґели Меркель і Петра Порошенка у Києві 1 листопада

Журналістів здивувало, що ані під час брифінгу з Порошенком, ані на зустрічі з Гройсманом не йшлося про таку болючу для України тему, як побудова газогону "Північний потік-2" в обхід України. Спитати про це через напружений графік зустрічей можливостей не було. І лише спікер Верховної Ради Андрій Парубій поставив під час розмови з Меркель це питання руба.

У відповідь канцлерка ФРН сказала, що розглядає цей проект менш критично, ніж його сприймають в Україні. "Я виступаю за те, щоб були гарантії для України, щоб Україна зберегла свою транзитну роль. Ці переговори ведуться з Росією... Ми хочемо, щоб Україна залишилася важливою транзитною країною", - сказала Меркель. Вона додала, що хоче бачити Україну "партнером стосовно транзиту".

Візит без підписаних угод

Ще напередодні візиту Анґели Меркель в Києві не бракувало прогнозів щодо мети її четвертого прибуття в Україну за всю кар'єру на посаді федеральної канцлерки ФРН. Одним з припущень було те, що вона їде підтримати президента Порошенка напередодні офіційного старту президентської кампанії в Україні або на своєрідні оглядини всіх кандидатів у президенти. Проте експертка з міжнародних проблем Ірина Верещук вважає такі думки помилковими. "Німеччина не буде втручатися в українські вибори. А Меркель всіх української політиків давно вже знає", - сказала вона.

Натомість політексперт Сергій Таран в інтерв'ю DW сказав, що на його думку, Меркель відвідала Київ перш за все з метою підтримки України і пошуку шляхів припинення війни на Донбасі. "В риториці з Кремлем Меркель стала набагато жорсткішою, ніж на початку воєнного конфлікту. Але треба розуміти, що в неї немає таких інструментів тиску на Росію, які є в набагато жорсткішого за неї американського президента Дональда Трампа", - сказав експерт. Він вважає, що незважаючи на заяву канцлерки ФРН про її намір у майбутньому більше не балотуватися на цю посаду, вона "залишається політиком номер один не лише в Німеччині, а й в Євросоюзі". А це, на думку експерта, означає, що її позицію щодо до Москви буде поділяти й решта європейських лідерів.