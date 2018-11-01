 Анґела Меркель у Києві: підсумки візиту | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.11.2018

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Україна

Анґела Меркель у Києві: підсумки візиту

Під час візиту в Україну канцлерка ФРН Анґела Меркель висловила підтримку Україні, засудила "вибори" в непідконтрольних Києву районах Донбасу і виступила за продовження санкцій Євросоюзу щодо РФ.

Анґела Меркель і Петро Порошенко 1 листопада у Києві

Анґела Меркель і Петро Порошенко 1 листопада у Києві

Цілковита підтримка української незалежності і суверенітету, безальтернативність виконання мінських домовленостей, засудження нелегітимних "виборів" в самопроголошених "ДНР"/"ЛНР" та продовження санкцій ЄС щодо Росії - такими були головні заяви канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) на переговорах  з першими особами України під час її офіційного візиту в Київ 1 листопада. Лідерка ФРН заявила про продовження надання Україні фінансової та технічної допомоги в реформуванні економіки. Вона також сказала про зацікавленість німецького бізнесу інвестувати в Україну і закликала офіційний Київ активізувати боротьбу з корупцією.

Урочистий прийом 

Канцлерку ФРН Анґелу Меркель приймали в Україні з найвищою шаною. Вулиці Києва були прикрашені прапорами двох держав, рух автотранспорту в центрі столиці був обмежений, а 140 акредитованих на висвітлення зустрічі Меркель з президентом України Петром Порошенком журналістів після проходження кількох рівнів безпеки побачили роту почесної варти, яка зустрічала німецьку гостю перед офіційною президентською резиденцією - Маріїнським палацом. Вітаючи Меркель на ґанку цієї споруди, Порошенко подарував їй букет білих троянд, після чого канцлерка ФРН звернулася до шеренги почесної варти українською мовою: "Вітаю воїнів!".

Канцлерку ФРН Анґелу Меркель урочисто зустріли у Києві

Канцлерку ФРН Анґелу Меркель урочисто зустріли у Києві

"Дорога Анґела" і "дорогий Петро" - так зверталися одне до одного Порошенко і канцлерка ФРН під час їхнього спільного брифінгу за підсумками двогодинних переговорів. На відміну від звичного в таких випадках запізнення, цього разу брифінг розпочався майже за протоколом. 

Меркель засудила проведення нелегітимних "виборів" у непідконтрольних Києву районах Донецької і Луганської областей. Вона заявила, що Німеччина  виступає за територіальну цілісність і самовизначення майбутнього України, а також - за продовження санкцій ЄС щодо Росії. "На жаль, мінські домовленості не дотримуються, якщо щось відбувається, то тільки по міліметру вперед, але час від часу - відхід назад. Німеччина також буде виступати за продовження цих санкцій", - заявила Меркель. А Порошенко назвав однією з тем його переговорів з канцлеркою загрозу ескалації в акваторії Азовського моря і Керченської протоки і наголосив, що російська сторона має чітко дотримуватися міжнародного права.

Німецький внесок в реформи

На зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом канцлерка ФРН пообіцяла, що Берлін надасть Україні 2 мільйони євро на створення центрів передового досвіду як "своєрідних кластерів інновацій, оскільки це питання має одне з найважливіших значень". Меркель зазначила, що у відносинах двох держав зараз йдеться про співпрацю заради розвитку і про залучення інвестицій і що у Німеччини є план дій щодо України. Вона підтвердила прагнення ФРН продовжити підтримку розвитку інфраструктури України, зокрема участі в побудові коштом німецької технічної допомоги автомагістралі від Запоріжжя до прифронтового Маріуполя на Донбасі.

Брифінг Анґели Меркель і Петра Порошенка у Києві 1 листопада

Брифінг Анґели Меркель і Петра Порошенка у Києві 1 листопада

Журналістів здивувало, що ані під час брифінгу з Порошенком, ані на зустрічі з Гройсманом не йшлося про таку болючу для України тему, як побудова газогону "Північний потік-2" в обхід України. Спитати про це через напружений графік зустрічей можливостей не було. І лише спікер Верховної Ради Андрій Парубій поставив під час розмови з Меркель це питання руба.

DW.COM

Після зустрічі з президентом України Петром Порошенком канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що так звані "вибори" на Донбасі не відповідають мінським домовленостям. Вона також висловилася за продовження санкцій щодо РФ. (01.11.2018)

Анґела Меркель заявила, що хоче, щоб Україна відігравала важливу роль у транзиті газу після зведення "Північного потоку-2". При цьому канцлерка ФРН запевнила, що Берлін серйозно сприймає думку Києва щодо газопроводу. (01.11.2018)

Коментарі німецьких та європейських ЗМІ про рішення канцлерки ФРН Анґели Меркель поступово піти з політики. (30.10.2018)

У відповідь канцлерка ФРН сказала, що розглядає цей проект менш критично, ніж його сприймають в Україні. "Я виступаю за те, щоб були гарантії для України, щоб Україна зберегла свою транзитну роль. Ці переговори ведуться з Росією... Ми хочемо, щоб Україна залишилася важливою транзитною країною", - сказала Меркель. Вона додала, що хоче бачити Україну "партнером стосовно транзиту".

Візит без підписаних угод

Ще напередодні візиту Анґели Меркель в Києві не бракувало прогнозів щодо мети її четвертого прибуття в Україну за всю кар'єру на посаді федеральної канцлерки ФРН. Одним з припущень було те, що вона їде підтримати президента Порошенка напередодні офіційного старту президентської кампанії в Україні або на своєрідні оглядини всіх кандидатів у президенти. Проте експертка з міжнародних проблем Ірина Верещук вважає такі думки помилковими. "Німеччина не буде втручатися в українські вибори. А Меркель всіх української політиків давно вже знає", - сказала вона.

Натомість політексперт Сергій Таран в інтерв'ю DW сказав, що на його думку, Меркель відвідала Київ перш за все з метою підтримки України і пошуку шляхів припинення війни на Донбасі. "В риториці з Кремлем Меркель стала набагато жорсткішою, ніж на початку воєнного конфлікту. Але треба розуміти, що в неї немає таких інструментів тиску на Росію, які є в набагато жорсткішого за неї американського президента Дональда Трампа", - сказав експерт. Він вважає, що незважаючи на заяву канцлерки ФРН про її намір у майбутньому більше не балотуватися на цю посаду, вона "залишається політиком номер один не лише в Німеччині, а й в Євросоюзі". А це, на думку експерта, означає, що її позицію щодо до Москви буде поділяти й решта європейських лідерів.

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